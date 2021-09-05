العام الدراسي الجديد 2021/2022 في مصر.. 34 يوما على انطلاق الدراسة

تسابق المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، الزمن لإتمام الاستعدادات النهائية لبداية العام الدراسي الجديد 2021/2022 في مصر، والمنتظر أن يبدأ 9 أكتوبر المقبل، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس وتطهير دورات المياه، وتعقيم الجامعات وقاعات المحاضرات، للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، علاوة على وضع سيناريوهات عديدة، حال ساءت الأوضاع بسبب الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

تطهير دورات المياه وتعقيم قاعات الدراسة استعدادا في للعام الدراسي 2020/2021 في المدارس والجامعات

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الوزارة بالتنسيق مع الجامعات، بدأت الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد 2020/2021 في مصر، من خلال تنفيذ الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحا أنّه لن يسمح بحدوث أي تهاون في تطبيق إجراءات كورونا داخل الجامعات، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

وزير التعليم العالي: ننسق مع الجامعات استعدادا للعام الدراسي الجديد 2021/2022

وأكد عبدالغفار لـ«الوطن»، أنّ العام الدراسي الجديد 2021/2022 في مصر، سيكون منضبطا ومختلفا، وسيتم تقديم محتوى تعليمي متميز لجميع الطلاب بمختلف الكليات، موضحا أنّ أعمال تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات ستنتهي اليوم، وجميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، سيكون لهم أماكن بالكليات، والجميع يعمل على بداية عام دراسي جديد ناجح بالجامعات، رغم صعوبات وتحديات فيروس كورونا.

عبدالغفار: العام الدراسي الجديد 2021/2022 في مصر سيكون منضبطا ومختلفا

ومن جهته، أضاف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«الوطن»، أنّ العام الدراسي الجديد 2021/2022 في مصر، سيكون حضوريا حتى اللحظة، والوزارة تتابع مستجدات الموجة الرابعة من (كوفيد - 19) مع لجنة أزمة كورونا، لوضع الحلول الممكنة حال حدوث أي معوقات، قائلا: «سنعمل على تسيير العام الدراسي الجديد مهما كانت الصعوبات».