العام الدراسي الجديد 2022.. «التعليم» تستعد بسيناريوهات لمواجهة كورونا

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة شاملة لبداية العام الدراسي الجديد 2022، من خلال تعقيم جميع المدارس على مستوى الجمهورية للوقاية من كورونا، وإجراء الصيانات البسيطة والعاجلة في المدارس، وتجهيز غرفتي عزل لكورونا بكل مدرسة، تحسبا لحدوث أي حالات اشتباه بين الطلاب أو المعلمين بفيروس كورونا، خلال سير العام الدراسي، مؤكدة أنّ الوزارة ستنفذ إجراءات صارمة داخل المدارس، بسبب الموجة الرابعة من كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

التربية والتعليم: تجهيز غرفتي عزل بجميع المدارس تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2022

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ العام الدراسي الجديد 2022، سيبدأ 9 أكتوبر المقبل في جميع المدارس الحكومية، و12 من الشهر ذاته للمدارس الدولية، موضحا أنّ الدراسة ستبدأ خلال أيام قليلة، والوزارة تعمل حاليا على وضع جميع السيناريوهات، لإنجاح العام الدراسي الجديد 2022، وسط صعوبات وتحديات فيروس كورونا، منوها بأنّه لا توجد أي نية لدى الوزارة لتأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد، حال حدوث الموجة الرابعة من كورونا.

وزير التعليم: لا نية لتأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد 2022 حال حدوث الموجة الرابعة من كورونا

وأضاف شوقي لـ«الوطن»، أنّ العام الدراسي الجديد 2022 سيكون منضبطا، وسيشهد تقديم محتوى تعليمي عالي الجودة لجميع الطلاب بمختلف مراحل التعليم المختلفة، وسيتم التشديد على جميع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى طلاب الصف الثالث الثانوي، بارتداء الكمامات الطبية في المدارس، للحد من انتشار فيروس كورونا.

شوقي: العام الدراسي الجديد 2022 سيكون منضبطا

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنّ العام الدراسي الجديد 2022، لن يتم إلغاءه حال حدوث الموجة الرابعة من فيروس كورونا، والوزارة ستضع سيناريوهات عديدة لتسيير العام الدراسي الجديد، موضحا أنّ الوزارة نجحت في تسيير عامين دراسيين وسط صعوبات وتحديات فيروس كورونا.