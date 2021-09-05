أسماء المتوفين في حادث السويس اليوم.. بينهم مشرف الرحلة وطفلان

لقي 12 شخصا مصرعهم، بينهم طفلان لم يتجاوز عمرهما 10 أعوام، في انقلاب أتوبيس في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد عل طريق «السويس - القاهرة» الصحراوي.

أسماء المتوفين في حادث السويس اليوم

وحصلت «الوطن» على أسماء المتوفين في حادث السويس اليوم، بينهم مشرف الرحلة يوسف رمضان، 26 سنة، والمقيم بالقناطر الخيرية، والمسؤول عن مرافقة الأتوبيس خلال جولته من القاهرة إلى شرم الشيخ.

وأسفر حادث السويس اليوم عن وفاة كل من مديحة أحمد جودة، 62 سنة، ربة منزل، ومقيمة بمركز ناهيا بمحافظة الجيزة، وسمر عماد الدين السيد، 32 سنة، ربة منزل، ومقيمة بمدينة العبور بمحافظة القاهرة.

كما أسفر الحادث عن وفاة خديجة محمد الشيخي، 37 سنة، ومقيمة بالتجمع الأول بمحافظة القاهرة، إضافة إلى عدد من المجهولين بينهم طفل مجهول الهوية عمره 3 سنوات، وطفل آخر 10 سنوات.

السرعة الزائدة سبب انقلاب الأتوبيس

وتعرض أتوبيس سياحي للانقلاب على مسافة واحد كيلو متر من كمين الكيلو 109 على طريق «القاهرة - السويس» الصحراوي قادمًا من القاهرة متجهًا إلى شرم الشيخ.

وبحسب شهود العيان من سائقي السيارات فإن الأتوبيس تعرض للانقلاب إثر اصطدامه بحاجز خرساني في منطقة مظلمة على الطريق، بالتزامن مع سيره بسرعة أعلى من المحددة على الطريق.

النيابة تعاين جثث المتوفين في حادث السويس اليوم

ودفع مرفق اسعاف السويس برئاسة الدكتور محمد طنطاوي بـ 30 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقلت المصابين إلى مستشفى السويس العام، فيما نُقلت جثث المتوفين إلى ثلاجة المستشفى لحين استكمال التعرف عليهم.

ووصل فريق من النيابة العامة في الساعات الأولي من صباح اليوم إلى مكان حادث السويس لمعاينة أسباب وقوعه، والاستماع إلي أقوال شهود العيان في الوقعة.

وأمرت النيابة بانتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثامين إضافة إلى طلب تكثيف تحريات المباحث الجنائية لسرعة كشف هوية جميع المتوفين.