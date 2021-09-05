«قلب الأم».. إخلاء سبيل شاب متهم بضرب والدته وطردها بعد تنازلها

قررت نيابة مركز الزقازيق بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، إخلاء سبيل شاب متهم بضرب والدته وطردها من المنزل بقرية العصلوجي التابعة لمركز الزقازيق، بعد تنازل الأم عن المحضر الذي حررته ضده، وتعهده بمعاملتها معاملة حسنة وعدم إيذائها.

بلاغ باتهام شاب بضرب والدته وطردها

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الزقازيق من «سعدية.م.س.م»، مقيمة بقرية العصلوجي التابعة لمركز الزقازيق باتهام ابنها «السيد.م.ا»، بالتعدي عليها بالضرب والتسبب في إصابتها بتمزق في القدم، بعدما رفضت طلبه ببيع قطعة أرض تملكها لرغبته في الحصول على مبلغ مالي لمروره بضائقة مالية.

وأفادت في بلاغها أن لديها 3 أبناء ذكور، تزوج منهم اثنان ويعيش معها ابنها الثالث الذي لم يتزوج حتى الآن، لافتة إلى أن ابنها الأوسط تعدى عليها بالضرب بتحريض من شقيقه الأكبر لاستمرار رغبتهما في بيع الأرض.

إخلاء سبيل الشاب بعد تنازل والدته عن المحضر

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 29886 جنح مركز الزقازيق، وانتقلت قوة من مركز الشرطة وتم ضبط الشاب المتهم وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات على أن يراعى له التجديد في الميعاد وبعرضه مجددا على النيابة قررت إخلاء سبيله بعد تنازل والدته عن المحضر وتعهده بحسن معاملتها.

إخلاء سبيل شاب آخر تنازلت والدته عن محضر ضده بضربها وطردها وحلق شعرها

يذكر أن نيابة مركز شرطة الحسينية كانت أصدرت في وقت سابق قرارا بإخلاء سبيل شاب وجهت له والدته تهمة التعدي عليها بالضرب وحلق شعرها وطردها من المنزل، حيث تنازلت والدته عن المحضر الذي حررته ضدته بعد الاتفاق على عقد جلسه عرفية وإلزام ابنها بحسن معاملتها وضمان عودتها إلى منزلها والإقامة فيه دون أن يتعرض لها أحد.