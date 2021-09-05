في انتظار ضحايا الأتوبيس.. الأهالي أمام مشرحة مستشفى السويس (صور)

حصلت «الوطن» على صور من أمام مشرحة مستشفى السويس العام الآن، حيث يتجمع أهالي ضحايا حادث أتوبيس السويس الذي وقع فجر اليوم على طريق «القاهرة - السويس»، عند كمين الكيلو 109، عقب اصطدام الأتوبيس بالحواجز الخرسانية وانقلابه.

الأهالي في انتظار إذن النيابة للدفن

وبحسب قول «رجب عبد الحي» أحد أهالي السويس المتطوعين بتدشين حملات تبرع بالدم للمصابين، لـ«الوطن» لايزال الأهالي في انتظار إذن وتصريح النيابة للدفن بعد موافقة الطب الشرعي.

ووصل إلى المستشفى نحو 12 جثة من ضحايا حادث أتوبيس السويس، وسط مشهد مأساوي وصف جزء من تفاصيله شاهد العيان وأحد الأهالي المتطوعين بالمساعدة: «كان فيه طفلين ومعاهم أمهم، الأم ماتت والطفلين كانوا مصابين وبيعيطوا رافضين يدخلوا عربية الإسعاف من غير أمهم».

تبرع بالدم والأكفان للمصابين والضحايا

«جدعنة» أهل السويس لم تقتصر على التبرع بالدم، بل تبرعوا بالأكفان لتكفين جثث الضحايا الـ12 الذين نقلوا إلى المشرحة التي تبعد عن مستشفى السويس العام بنحو 7 دقائق فقط، بحسب رواية رجب الشاهد على الحادث.

وتداولت صفحات أهالي السويس على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورًا لقوائم أسماء المصابين والضحايا في حادث أتوبيس السويس لمساعدتهم في الاستدلال عليهم وعلى أماكنهم.

وشملت القوائم المتداولة 38 اسمًا ما بين رجال وشباب وسيدات وأطفال، وتنوعت الإصابات بين الكدمات والسحجات الشديدة، بأماكن متفرقة في الجسد، كما شملت القوائم أطفال من بين المتوفيين أحدهم يبلغ من العمر 10 سنوات.

وارتفع عدد الوفيات بين حادث انقلاب أتوبيس السويس رحلات سياحي، إلى 12 وفاة، بالإضافة إلى وجود 38 إصابة تنوعت إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة والبسيطة، وجميعهم أسر، أصيبوا عندما انقلب بهم الأتوبيس بالقرب من الكيلو 109 على طريق «السويس – القاهرة».