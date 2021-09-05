علاء عابد: فكرة الرئيس السيسي بإنشاء صندوق تحيا مصر «عبقرية»

وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، رسالة هامة إلى جموع المصريين، ناشدهم فيها بضرورة الاهتمام برسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى كورونا في ظل الموجة الرابعة.

وأكد عابد، في بيان صادر عنه، أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس للمصريين خلال مشاركته فى احتفالية أبواب الخير وفي مقدمتها رسالة الطمأنينة إلى أصحاب التبرعات بأن أموالهم بين أيادي أمينة، قائلا: «صندوق تحيا مصر تحت المسؤولية المباشرة ليا، يعنى الجنيه مبيطلعش كده، دى طبيعة عندى يعني صعبة قوى، لازم أصدق علشان الفلوس تطلع، علشان تبقوا مطمئنين أن أموالكم إن شاء الله بين أيد أمينة يتم إنفاقها، وفق دراسات وتصور للتخفيف من مشاكل وقسوة الحياة على الناس في مصر».

علاء عابد: أتمنى أن تمتد أعمال الصندوق خارج مصر

وتمنى «عابد» أن تمتد أعمال الصندوق خارج مصر، قائلًا: «الصندوق يكون له أعمال بر تمتد خارج مصر إن شاء الله»، معلنًا اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الجهد الذى يبذله صندوق تحيا مصر هو جهد منظم، مضيفًا: «أد إيه واصل للناس الجهد ده، لأنه جهد منظم ومخلص وكبير، لما جينا نعمل صندوق تحيا مصر ونجمع فيه أموال تكون وسيلة إضافية لقدرة الدولة مع منظمات المجتمع المدني لتنظيم العمل الخيري والتحديات اللي بتقابل الناس في كل حتة فى مصر».

فكرة إنشاء تحيا مصر «عبقرية»

ووصف «عابد» فكرة الرئيس السيسى بإنشاء صندوق تحيا مصر بـ«العبقرية»، مؤكدًا أن مؤسسة تحيا مصر أصبحت واحدة من أهم مؤسسات الدولة التي ترسخ مبدأ التكافل المجتمعي بين المصريين في أروع صوره.

وطالب «عابد» من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تعطي أكبر اهتمام لتوجيه الرئيس السيسي عن وسيلة أخرى تضيف للصندوق أكثر من ذلك سواء من تبرعات الناس أو موارد نستطيع نحشدها، «علشان فيه دور كبير في ظروف زى الظروف اللى بتمر بالمصريين.. أد إيه محتاجين نسعد الناس ومحتاجين نطور أكثر من كده في الممارسة.. دخلنا في موضوع الإسكان وحاولنا نحل المسالة بشكل أفضل وحقق نجاح ومستمرين فيه.. واتكلمنا في المبادرات الصحية المختلفة وممكن الصندوق يساهم فيها ونجح فى مساعدة الغارمين بالمساهمة مع مؤسسات المجتمع المدني.. في الخير بنبقى عشمانين أكتر وكل ما تكون قدراتنا المالية كبيرة كل إما نقدر نعمل أكتر».