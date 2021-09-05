السيسي يوجّه بالبحث عن موارد جديدة لـ«تحيا مصر»: عشمانين في الخير أكتر

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بالبحث عن وسيلة أخرى لإضافة مزيد من الأموال لصندوق تحيا مصر، سواء من تبرعات المواطنين أو موارد أخرى، خاصة أنّ الصندوق له دور كبير وسط الظروف التي يمرّ بها المصريين، والدور الذي تبذله الدولة لإسعاد المصريين، مشددا على ضرورة تطوير الممارسات والعمل الخيري.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية «أبواب الخير» التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة: «دخلنا في موضوع الإسكان، وحاولنا نحل المسألة بشكل أفضل، وحققنا نجاح ومستمرين فيه، واتكلمنا عن المبادرات الصحية المختلفة والغارمين والغارمات اللي الصندوق بيساهم في تخفيف الأعباء عنهم، وأطفال بلا مأوى».

وتابع الرئيس: «مع كل اللي بيحصل بس الحقيقة لسا كتير، خصوصا في الخير، كلنا بنبقى عشمانين أكتر، والخير محتاجين نعمل فيه أكتر، وكل ما قدرتنا المالية تكون كبيرة هنعمل أكتر».