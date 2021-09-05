حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 6-9-2021 في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا قبل قليل، يتضمن حالة الطقس غدًا، الاثنين، إذ يسود البلاد نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وقال خبراء الأرصاد -وفقًا لبيان الهيئة- إنّه من المتوقع أن تشهد البلاد ليلًا طقسًا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، ومن المتوقع أن يكون هناك نشاطًا للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وكشف الخبراء عن تكوّن شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

حالة البحر المتوسط.. يقول عنها الخبراء إنّها معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فمضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 34 25

الإسكندرية 30 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 26

دمنهور 33 24

بلطيم 32 24

مطروح 29 24

السلوم 30 22

سيوة 34 20

بورسعيد 31 26

دمياط 31 26

الزقازيق 34 26

المنصورة 33 25

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 25

العريش 31 25

رفح 30 24

رأس سدر 34 24

نخل 33 18

نويبع 36 28

طابا 34 25

كاترين 38 22

الطور 33 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 25

المنيا 36 22

أسيوط 37 23

سوهاج 38 23

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 30

إدفو 42 30

أبو سمبل 42 31

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 41 28

أبو رماد 41 28

حلايب 38 27

رأس حدربة 36 26