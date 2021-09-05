نصيب الفرد في التموين 2021.. 2 سكر وزجاجة زيت ونصف كيلو أرز

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نصيب الفرد في التموين 2021، موضحة أن كل فرد مقيد في منظومة الدعم التمويني يحصل شهريا من الوزارة على قيمة 50 جنيه تقدم له في صورة دعم ضمن 28 سلعة أساسية، حيث يحصل كل مواطن على (2 كيس سكر وزجاجة زيت ونصف كيلو أرز).

50 جنيه نصيب الفرد في التموين 2021

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن نصيب الفرد في التموين 2021 يحدده عدد أفراد كل بطاقة تموينية، حيث أن حصة كل فرد من التموين هي 50 جنيه لكل فرد مقيد على البطاقة حتى 4 أفراد فقط، فيما تقل هذه النسبة بعد الفرد الرابع بالنسبة للبطاقات التموينية قديمة الإصدار والتي يزيد عدد أفرادها عن 4 أفراد.

25 جنيه نصيب الفرد في التموين 2021 بعد 4 أفراد

وأشارت وزارة التموين، إلى أن نصيب الفرد في التموين 2021 بالنسبة للبطاقة التي يزيد عدد أفرادها عن 4 أفراد، فإن نصيب الفرد الخامس يكون 25 جنيه وليس 50 جنيها كما في البطاقات التي يصل عددها 4 أفراد فقط.

4 أفراد الحد الأقصى لكل بطاقة تموين

وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من أجل الحفاظ على نصيب الفرد في التموين 2021، ألا يتم صدور أي بطاقات تموينية جديدة يزيد عدد أفرادها عن 4 أفراد والتي تشمل ( زوج وزوجة و2 من الأبناء)، وذلك بالنسبة للفئات التي تستحق الدعم أو الفئات الأولى بالرعاية والتي حددتها الوزارة بـ 22 فئة من أرامل ومطلقات وأصحاب معاشات.

نصيب الفرد في التموين 2021 من الخبز

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حجم السلع التموينية التي تصرف ضمن نصيب الفرد في التموين 2021، حيث تحصل كل بطاقة تموينية لا يزيد عدد أفرادها عن 4 أفراد على 8 أكياس سكر، و2 كيس أرز، و4 زجاجات مكرونة، وتمنح وزارة التموين مالك هذه البطاقة في شراء السلع الأساسية الأخرى التي تتيحها الوزارة ضمن السلع التموينية وتوفرها في جميع منافذها، الحرية في اختيار ما يرغب من هذه السلع.

كما يشمل نصيب الفرد في التموين 2021، على حصته من الخبز الدعم والتي تقدر بعدد 5 أرغفة يوميا على بطاقات التموين بمعدل 150 رغيفا بالشهر.