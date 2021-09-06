حظك اليوم برج الثور الاثنين 6-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مولود برج الثور أن يحافظ على علاقاته مع أصدقائه والمقرّبين منه والاهتمام بهم والمُحافظة على أسراره، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

اليوم هناك فرصة لإنجاز أعمالك بتفوق.. تعمل بحماس وتثبت وجودك في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

القمر في منزل الحب وقد تلتقي اليوم بمن تجد لديه الحب والاهتمام والأجواء مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان توفيق الدقن، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مايو.