24371 طنا حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 24 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24371 طنا، تشمل 12862 طن فوسفات، و7584 طن يوريا، و2000 طن كوارتز، و1925 طن داي أمونيا.

35401 طن حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35401 طن، تشمل 5520 طن خشب زان، و14807 أطنان ذرة، و2886 طن سكر، و9761 طن حديد، و2427 طن أبلاكاش.

ووصل إجمالي حركة الصادر من الحاويات إلى 1101 حاوية مكافئة تشمل خضروات (فاصوليا وبطاطا وفول أخضر وبقدونس وفلفل وبطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (زيتون وبصل وبرسيم وزعتر وفول وريحان)، وفواكه (فراولة ورمان ومانجو وبطيخ)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والجزائر وهولندا وأمريكا وإيطاليا وفرنسا وكرواتيا وإسبانيا وسلوفينيا.

37349 طنا رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء

وبلغ عدد الحاويات الواردة 318 حاوية مكافئة، و3106 حاوية ترانزيت مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 37349 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 545 طنا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2868 شاحنة.