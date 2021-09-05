استعدادات وإجراءات وقائية مشددة بمطار القاهرة لاستقبال رحلات الكويت

استقبلت قبل قليل صالات السفر بمطار القاهرة الدولي، ركاب أول رحلة مغادرة إلى دولة الكويت، بعد توقف دام لأكثر من عام على خلفية انتشار جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك تمهيدًا لتوقيع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللآزمة، إذ جرى فتح كاونترات السفر قبل موعد الإقلاع بـ3 ساعات، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

تفاصيل استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة والكويت

واستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، أولى رحلات الخطوط الجوية الكويتية قادمة من مطار الكويت، وذلك بعد توقف استمر أكثر من عام بسبب الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها سلطات الطيران المدني الكويتية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة.

انطلاق أولى رحلات الخطوط الجوية الكويتية

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، لـ «الوطن» إن أولى رحلات الخطوط الجوية الكويتية الرحلة رقم KU 545 «إيرباص A380» وصلت مبنى الركاب رقم 2 تقل على متنها 50 راكبًا، ومن المقرر مغادرة الرحلة برقم KU 546، في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم.

وبدأ استئناف الرحلات بين البلدين برسالة بعث بها الدكتور مهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، إلى يوسف سليمان الفوزان، مدير عام الطيران المدني الكويتي، حدد فيه السعة التشغيلية لشركات الطيران المصرية التي ستنقل الركاب بين مصر والكويت، وفقا للسعة المقعدية التي حددتها السلطات الكويتية للجانب المصري والمحددة بـ781 راكبا يوميًا.

وأعلن الدكتور أشرف نوير، استعداد 7 شركات طيران مصرية ستقوم بنقل السعة المقعدية المخصصة لمصر من الركاب وهى شركات: «مصر للطيران وإيركايرو والنيل للطيران والمصرية العالمية وفلاى ايجيبت والعربية - مصر ونسما».

«مصر للطيران»: نقل 440 راكبًا يوميًا

وكان «نوير» أعلن خلال رسالته، أن السعة المقعدية التي ستنقلها شركات الطيران المصرية خلال أيام الأسبوع، موضحًا أن شركة مصر للطيران ستنقل يوميا 440 راكبًا عبر رحلتين جويتين، فيما يجرى توزيع باقي السعة المقعدية على الشركات السته الباقية.

عودة حركة الطيران بين مصر والكويت

يذكر أن عدد شركات الطيران العاملة على نقل الركاب بين مصر والكويت عددها 9 شركات، 7 من الجانب المصري و2 من الجانب الكويتي هما شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة الجزيرة للطيران، وجرى إخطار شركات الطيران المصرية بعودة حركة الطيران بين مصر والكويت واستئناف الرحلات المباشرة بين البلدين، وذلك لتجهيز جداول التشغيل وتقديمها إلى سلطة الطيران المدني المصرية والإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، لدراستها واعتمادها وفقًا للسعة المقعدية المخصصة للجانب المصري والمحددة بـ781 راكبًا يوميًا من مجموع 1562 راكبًا يسمح بنقلهم بين البلدين في اليوم.

وتنطلق الرحلات بين مصر والكويت عبر جميع المطارات المصرية إلى مطار الكويت الجوي وليس مطار القاهرة فقط، والسعة المقعدية المخصصة لشركات الطيران المصرية من حصة نقل الركاب بين مصر والكويت الآن تمثل نحو 50% من أعداد الركاب الذين كانت تنقلهم الشركات المصرية قبل جائحة كورونا والبالغة أكثر من 10 آلاف راكب أسبوعيا، ومن المتوقع أن تشهد الرحلات بين البلدين زيادة خلال الشهور المقبلة مع تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا وارتفاع نسب الطلب على السفر من مصر للكويت والعكس.

جداول تشغيل الرحلات الكويتية إلى مصر

هذا ولم تحدد بعد شركات الطيران الكويتية جداول تشغيل رحلاتها إلى مصر، وجاء قرار استئناف حركة الطيران بين البلدين عقب نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع التحديات المتنوعة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد بموجاته.

وشددت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور حازم حسين من إجراءاتها الاحترازية والوقائية طبقًا لضوابط منطقة الصحة العالمية ووزارة السكان، فيما شددت شركة ميناء القاهرة الجوي من متابعة تنفيذ الإجراءات بقيادة المهندس محمد سعيد محروس.

وتابعت الأجهزة الأمنية بالمطارات المصرية تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللآزمة للحد من انتشار فيروس كورونا بين رواد المطار من المسافرين والسائحين، والعاملين بالصفوف الأمامية.

ومن جانبها شددت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران من إجراءاتها على متن رحلاتها، وكان الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني شدد على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.