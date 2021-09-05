التحريات الأولية لحادث أتوبيس السويس: السائق «نام» أثناء القيادة

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية حول حادث أتوبيس السويس الذي انقلب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وأسفر عن مصرع 12 شخصا بينهم أسرة كاملة مكونة من 4 أفراد منهم طفلان، عن أن المعاينة والتصور المبدئي للحادث الذي جرى بمعرفة ضباط المباحث، تحت إشراف اللواء محمد الألفي مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، أشار إلى أن سائق الأتوبيس هو المتسبب في الحادث لأنه استغرق في النوم أثناء القيادة، مما أدى إلى اصطدامه بالحواجز الخرسانية وانقلاب الأتوبيس وهو ما أسفر عن وقوع 50 ضحية ما بين متوف ومصاب نتيجة الحادث، بينهم السائق نفسه.

رحلة سياحية من شرم الشيخ إلى القاهرة

الحادث الذي وقع على طريق «القاهرة - السويس»، عند كمين الكيلو 109، لأتوبيس ينقل رحلة سياحية قادمة من مدينة شرم الشيخ إلى القاهرة، وعلى متنها عدد من الأسر، لتتحول الرحلة إلى مأتم، عقب اصطدام الأتوبيس بالحواجز الخرسانية وانقلابه.

أوناش لإعادة أتوبيس السويس إلى وضعه الطبيعي

وبحسب ما ذكرت مصادر أمنية، جرت الاستعانة بأحد الأوناش الضخمة لإعادة الأتوبيس إلى وضعه الطبيعي، ووضعه بمكان بعيد عن وسط الطريق، فور وقوع الحادث بساعات لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها بشكل عادي.

وتولى فريق من النيابة العامة بالسويس، التحقيق على مدار الساعات الماضية، واستمع لأقوال بعض المصابين وشهود العيان حول الواقعة.

وأمرت نيابة السويس، بدفن جثامين المتوفين في حادث انقلاب الأتوبيس بطريق «السويس - القاهرة»، وتسليم عدد من الجثامين لذويهم فور التوصل لهويتهم.

«جدعنة» أهل السويس

أتوبيس السويس كان يحمل رقم «769 ع ن ج» وهو تابع لأحد شركات السياحة.

وتجلت «جدعنة» أهل السويس في الحادث، حيث سارعوا بالتبرع بالدم لمستشفى السويس العام، وتبرعوا بالأكفان لتكفين جثث الضحايا الـ12 الذين جرى نقلهم إلى المشرحة التي تبعد عن مستشفى السويس العام بنحو 7 دقائق فقط، بحسب رواية رجب عبدالحي أحد شهود العيان على الحادث.