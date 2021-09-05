«تعليم سيناء» تخفض مجموع القبول بالصف الأول الثانوي 2021

قررت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة سيناء تخفيض مجموع القبول للالتحاق بمدارس الثانوي العام بمحافظة شمال سيناء للطلاب الناجحين في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020/2021 بالدورين معًا «الأول والثاني» ليصبح 215 درجة فقط بدلاً من 220 درجة على جميع مدارس الثانوي العام بالمحافظة.

وشددت المديرية في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، على جميع الإدارات التعليمية بضرورة تنفيذ كافة التعليمات الجديدة، مؤكدة أنه جاري الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021/2022 وذلك من خلال تطعيم المعلمين بلقاح كورونا.

وأكدت المديرية، أن قرار تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي جاء بعد بناء على قانون التعليم رقم 139 لسنة 81 وتعديلاته وعلى قرار المديرية رقم 456 بتاريخ 1 يوليو 2021 وعلى موافقة محافظ شمال سيناء ومراعة الصالح العام.

التعليم: تدريس مناهج جديدة تنمي الفهم لدى الطالب

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت تفاصيل بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدة أنه سيتم تطعيم المعلمين بلقاح كورونا، وسيتم تدريس مناهج جديدة تنمي الفهم لدى الطالب وليس الحفظ والتلقين، مؤكدًا أن الحضور سيكون نظامياً ويتم تفعيل الحضور والغياب.

شوقي: المنصات التعليمية مكملة للعملية التعليمة والحضور الفعلي في المدارس

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن المنصات التعليمية والمصادر الرقمية ستكون مكملة للتعليم في المدارس مشدداً على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة متابعتها والاستفادة منها، لافتاً إلى أن الوزارة أعدت مناهج للصف الرابع الابتدائي تواكب المناهج العالمية.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات بشأن متابعة مستجدات تطعيم المعلمين بلقاح كورونا، لافتاً إلى أنه تم تشكيل قاعدة بيانات أساسية في كل مديرية وذلك لتسجيل جميع المعلمين الذين حصلوا على لقاح كورونا.