كشف عدد من مديريات التربية والتعليم في المحافظات، عن تنسيق الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021- 2022، وأوضحت المديريات أنه جاري الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وجرى تشكيل لجان لفحص جميع أوراق التقديم لمدارس المرحلة الثانوية والتأكد من استيفائها بشكل كامل.

تنسيق الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021- 2022 في محافظة الجيزة

أكد مجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن تنسيق الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021- 2022، يبلغ 218 درجة، موضحاً أن التنسيق جرى تحديده بالتنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية لمعرفة الطاقة الاستعابية لكل مدرسة، مؤكداً أنه جرى تشكيل لجان متخصصة في كل إدارة تعليمية لفحص جميع الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي.

تنسيق الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021- 2022 في محافظة القاهرة

كشفت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، عن تنسيق الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021- 2022، مؤكدة أن الحد الأدنى للتنسيق هو 230 درجة بعد أن كان 235، وجرى تخفيضه تسيراً على أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم في مدارس المرحلة الثانوية.

تنسيق المدارس الثانوية 2021 في محافظة بني سويف

وأكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، أن الحد الأدنى لتنسيق المدارس الثانوية 2021 هو 238 درجة، موضحة أنه جرى التأكيد على جميع المدارس بضرورة الاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال الانتهاء من إعداد القوائم النهائية بأسماء الطلاب المقبولين في كل مدرسة، والتنسيق الكامل مع الإدارة التعليمية.

تنسيق المدارس الثانوية 2021 في محافظة الشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية، تنسيق المدارس الثانوية 2021، موضحة أن الحد الأدنى يصل إلى 225 درجة، مؤكدة أن قبول الطلاب للمدارس يجري على أساس الدرجات التي حصلوا عليها في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية فقط.

وفي سياق منفصل، كثفت مديريات التربية والتعليم من استعداداتها للعام الدراسي الجديد، من خلال تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا، تنفيذاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، وجرى تشكيل قاعدة بيانات أساسية لجميع المعلمين الذين تلقوا اللقاح.