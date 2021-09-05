الانتهاء من تطعيم العاملين بديوان عام مجلس مدينة الأقصر بلقاح كورونا

أعلن العميد طارق لطفي، رئيس مجلس مدينة الأقصر، اليوم الأحد، انتهاء أعمال تطعيم العاملين بديوان عام مجلس مدينة الأقصر بلقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ويأتي ذلك بناءً على تعليمات وزارة الصحة والسكان بقيادة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زائد، باستمرار أعمال حملات التطعيم وتلقي لقاح كورونا لجميع العاملين بالمؤسسات الحكومية داخل مختلف محافظات الجمهورية، لمواجهة فيروس كورونا.

الانتهاء من تطعيم 224 عاملا وموظفا بديوان مجلس المدينة

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إجمالي من تلقوا اللقاح داخل ديوان عام مجلس مدينة الأقصر 224 شخصا، ضمن 1400 موظف وعامل يعملون بمختلف أحياء مدينة الأقصر، والبالغ عددها 5 أحياء، مشيرًا إلى استكمال أعمال التطعيم بداية من غد الإثنين، حتى يتم تطعيم جميع العاملين بمجلس المدينة بالكامل داخل هذه الأحياء.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتكثيف أعمال حملات التطعيم وتلقي اللقاح لجميع العاملين داخل مجالس المدن والأحياء والوحدات القروية بالكامل داخل المحافظة بكل سهولة ودون أي معاناة، مع ضرورة الحصول عليه داخل المؤسسات الحكومية، حفاظًا على سلامتهم وصحتهم، ولمنع انتشار الفيروس بينهم، بهدف حماية العاملين من أي تداعيات محتملة للفيروس.

حملات لتطعيم العاملين بالأحياء بلقاح كورونا

ويتم تنفيذ أعمال تلقي اللقاح للعاملين في ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، من خلال فرق طبية متنقلة ومتخصصة تطعيم العاملين في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية، وهي تابعة لمديرية الصحة والسكان بمحافظة الأقصر تحت رعاية الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة والسكان، وبقيادة الدكتورة شيماء عوض الله نائب مدير إدارة البندر الصحية، حيث أعلنت عن تنظيم حملات جديدة لتطعيم جميع العاملين داخل الأحياء بمدينة الأقصر.