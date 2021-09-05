تعرف على قائمة المضاعفات المصاحبة لفيروس «دلتا بلس»

يمكن أن يحدث عند الإصابة بفيروس كورونا أو متحور «دلتا بلس» العديد من الأعراض التي تكون فى بدايتها عادية، وأحيانا لا تظهر أي أعراض ولكن ماذا عن المضاعفات التي تنشأ بعد التعافي من الإصابة بمتحور «دلتا بلس» وذلك وفقا لنتائج دراسة علمية على عدد من المتعافين بمتحور «دلتا بلس».

«دلتا بلس» يسبب العديد من الأعراض طويلة المدى

يعد فيروس كورونا هو مرض طويل المدى، عبارة عن مجموعة من الأعراض التي يمكن أن تستمر أسابيع أو أشهر عند الإصابة بفيروس كورونا لأول مرة، أو يمكن أن تظهر الأعراض بعد أسابيع من الإصابة من العدوى، ويذكر أن الأشخاص الذين يصابون بـ«دلتا بلس» يعانون من تعدد أعراض الإصابة التي تتمثل فى الصداع، التعب، فقدان الشم أو التذوق، عدم انتظام ضربات القلب، ألم في الصدر، صعوبة في التنفس، الحمى، ألم العضلات والمفاصل، يمكن أن تستمر بعض الأعراض لفترة طويلة لأى شخص مصاب بفيروس كورونا «دلتا بلس» حتى لو كانت الأعراض فى بدايتها خفيفة.

تعرف على مضاعفات «دلتا بلس» طويلة الأمد:

هناك العديد من التأثيرات والمضاعفات التى تكون مصاحبة لفيروس كورونا، وتكون فى أجهزة الجسم المختلفة مثل القلب والرئة والكلى والجلد ووظائف المخ، بالإضافة هناك بعض التأثيرات المتعددة التى تحدث بعض الإصابة بمتحور «دلتا بلس» مثل متلازمة الالتهاب المتعدد، وحالات المناعة الذاتية، وغير معروف الوقت الذى تستغرقه هذه الأعراض لتزول، ولكن المقلق أن تتحول هذه الآثار إلى حالات مزمنة دائمة.

ضعف الحركة والشعور بالإرهاق:

يعد ذلك من المضاعفات الناجمة عن عدوى فيروس كورونا وانخفاض معدل الحركة البدنية والشعور بالإرهاق وعدم القدرة على ممارسة أى أنشطة، وذلك يعود إلى تأثير الفيروس على الرئتين والقلب والأوعية الدموية والتاثير على العضلات.

مضاعفات في الرئة أو الجهاز التنفسي

من أكثر المضاعفات طويلة الأمد عقب الإصابة بفيروس كورونا وتعد الأكثر شيوعا مرض الرئة هناك بعض الأعراض طفيفة وتزول بعد فترة زمنية معينة مثل السعال وضيق التنفس، وهناك بعض الأعراض التي تدوم لفترة كبيرة وتؤثر على الرئة وتسبب تلفا رئويا، أو تليف الرئة، وفى بعض الحالات تظهر بعض المضاعفات بعد الإصابة بكورونا مثل الربو وتظهر بعد العدوى مثل البكتيريا والفطريات.

الجيوب الأنفية

عقب الشفاء العدوي بفيروس كورونا «دلتا بلس» يحدث هناك اضطراب في جهاز المناعة ويسبب العديد من المشكلات الصحية التي تحدث بسبب تعفن الفيروس أحيانا ويسبب العديد من المشكلات في الجيوب الأنفية وتؤثر على الجلدية وتسبب العديد من الأعراض الجانبية وتتزايد الأعراض في حالة كان المصاب بفيروس كورونا يعانى من مرض السكرى أو عدم انتظام ضغط الدم.

روشتة للعلاج بعد الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا

عقب الشفاء من فيروس كورونا ربما يعتقد الجميع أن الجسم أصبح خاليا الآن من العدوى بالفيروس ولكن يجب المواظبة على العديد من الخطوات حتى يتطهر الجسد كليا من أى بقايا للفيروس وتتمصل طرق العلاج، عدم الأفراط فى استخدام الستيرويدات، أخذ المضاد المضاد الحيوى للضوروة، استخدام المياه النظيف والمعقم، عدم الاطمئنان وراء انسداد الأنف كحالة التهاب بكتيرى ربما يكون من المضاعفات طويلة الأمد، وفى حالة عدم الانتظام فى تنفيذ بروتوكل العلاج عقب كورونا، يؤدى إلى الوفاة أحيانا، حسب التقرير على موقع thehealthsite.