جامعة سوهاج تستضيف ختام الفعاليات السنوية لاتحاد طلاب الصيدلة

حضر الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع الختامي السنوي لمكتب الجمعية العمومية للاتحاد المصري لطلاب كليات الصيدلة بالجامعة، واستعرض خلاله الأنشطة التى نظمها المكتب خلال العام الدراسي الماضي.

وحضر الاجتماع الدكتور مجدي القاضي، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، الدكتور محمد صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود الأمير المشرف الأكاديمي لمكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بسوهاج، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة القديم.

رئيس جامعة سوهاج يسشد بإنجازات الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، إن الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة يهدف إلى دعم طلاب الصيدلة والصيادلة حديثي التخرج، ويهدف أيضا إلى تعزيز وتحسين الصحة العامة وذلك من خلال التعليم والمعلومات وشبكة واسعة من المبادرات المهنية والنشر، موضحا أن أعضاء الجمعية قاموا بتنفيذ الكثير من الفعاليات التى تضمنت تطوير المهارات المهنية لطلاب الكلية، حملات للتبرع بالدم، التوعية الصحية على نطاق الجامعة، إلى جانب تدريبات متخصصة داخل المستشفيات الجامعية ومعهد الأورام القومي.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة استضافت هذا العام 3 طلاب من الخارج فى إطار برنامج التبادل الطلابي من دولتي كندا وإندونيسيا، لتدريبهم على ممارسات الصيدلة الإكلينيكية والبحث العلمي بمعهد الأورام بسوهاج، بالإضافة إلى برنامج سياحي ترفيهي على هامش الزيارة تم تنظيمه بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي، أن الاتحاد قام بتنظيم عدة فعاليات داخل الأندية الاجتماعية بالمحافظة، شملت التوعية بمختلف الموضوعات والقضايا الصحية منها صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، التوعية بمتلازمة داوني، أهمية التغذية السليمة وتوافقها مع الخطط العلاجية للمرضى.