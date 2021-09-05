اندلعت اشباكات وتراشق بالألفاظ في مقر نقابة المهن الموسيقين، بين أحد متعهدي الحفلات والمصورين، قبل انعقاد جلسة التحقيق مع المطرب الشعبي رضا البحراوي من قبل الشؤون القانوية بالنقابة.

تراشق بالألفاظ في «الموسيقيين».. ورضا البحراوي يلتزم الصمت

وبدأت الأزمة باعتراض متعهد الحفلات على التقاط صور لـ«البحراوي» في مكتب المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة الموسيقيين، الذي يترأس التحقيق مع رضا البحراوي وحسن شاكوش بعد الأزمة الأخيرة، وهو ما أغضب المصورين والمراسلين، ووصل الأمر إلى حد تبادل الألفاظ البذيئة، بينما لم يتدخل «البحراوي» في الأزمة وفضل التزام الصمت.

وتقام اليوم جلسة تحقيق مع المطرب الشعبي رضا البحراوي بعد الأزمة بينه وبين حسن شاكوش في إحدى الحفلات بالتجمع الخامس، والتي وصلت إلى حد التراشق بالألفاظ على المسرح ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن شاكوش نشر أغنية عبر حسابه على «فيس بوك» بعنوان «يالي نكشت الدبور إقلع هنطفي النور».

المهن الموسيقية توقف البحراوي وشاكوش عن الغناء.. والمصنفات تحرر محضرا

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، رفضها ما يحدث بين البحراوي وشاكوش، وقررت إيقافهم عن الغناء لمدة شهر كامل وعدم مزاولة المهنة خلال تلك الفترة، وتحويلهم إلى التحقيق.

وقالت النقابة في بيان صحفي صادر عنها، «وقف تصاريح الغناء لمدة شهر، يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي، وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، وذلك لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات على الجمهور، من شأنها أن تحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديا، للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا هاديا أو داعما لإهدار الأخلاق والفضيلة».

بينما حررت الرقابة على المصنفات الفنية، محضرًا ضد حسن شاكوش، بسبب أغنية «ياللي نكشت الدبور.. اقلع هنطفي النور»، التي تخدش الحياء العام وتتضمن كلمات لا تليق بالمجتمع.