«لضعف نظرها».. مصرع ربة منزل تناولت حبة غلة سامة بالخطأ في الدقهلية

لقيت ربة منزل مصرعها، في محافظة الدقهلية، إثر تناولها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال «حبه الغلة السامة» بطريق الخطأ بسبب ضعف نظرها، ما أدى إلى إصابتها بتسمم، ووفاتها متأثرة بإصابتها، وذلك بقرية «منية سمنود» مركز أجا، وأكد زوجها ونجلها، أنها تناولت قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال عن طريق الخطأ، وذلك لضعف بصرها.

ورود بلاغ بوفاة ربة منزل

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول «مها. أ. ج»، 53 سنة، ربة منزل، ومقيمة في قرية منية سمنود دائرة المركز مصابه بحالة إعياء وقي مستمر ادعاء تناول مادة سامة وتوفيت عقب وصولها.

زوج ونجل المتوفاة: تناولت حبة غلة بالخطأ لضعف نظرها

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا إلى المستشفى، وبالفحص وسؤال زوجها «مجدي. ب. إ»، 59 سنة، موظف بمديرية الشباب والرياضة، ونجلها «بدير»، 33 سنة، موظف بالجمعية التعاونية، في محضر الشرطة، قررا بتناول المتوفاة قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال عن طريق الخطأ وذلك لضعف بصرها، مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، ولم يتهما أحدا ولا يشتبه في وفاتها جنائيا.

ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفاة، يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة تناولها مادة سامة قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6283 لسنة 2021 إداري مركز أجا، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.