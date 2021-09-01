حوادث الغربية.. انتحار ربة منزل بـ«حبة الغلة» ومصرع شاب غرقا

أقدمت ربة منزل على التخلص من حياتها، في قرية «الدواخلية»، التابعة لمركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، عن طريق تناول «حبة الغلة» السامة، بسبب خلافات زوجية.

ربة منزل تتخلص من حياتها بسبب خلافات مع زوجها

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، اخطاراً بانتحار ربة منزل تُدعى «س. أ. ح.»، مقيمة بقرية «الداوخلية»، مركز المحلة، إثر تناولها حبة حفظ الغلال، وبالتحقيق تبين أن السبب وراء الحادث خلافات سابقة مع زوجها، مما دفعها للإقدام على التخلص من حياتها.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى «المنشاوي» العام، وانتداب الطبيب الشرعي لمناظرته وبيان أسباب الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات.

مصرع شاب غرقاً أثناء الاستحمام في «بحر شبين»

وفي منطقة «الشعبية»، بمدينة المحلة الكبرى أيضاً، لقى شاب مصرعه غرقا أثناء الإستحمام، فى مياه «بحر شبين»، قرب كوبري «الرباط»، بدائرة قسم شرطة ثاني المحلة الكبرى.

تلقى مدير أمن الغربية اخطاراً من مأمور قسم ثاني المحلة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب يُدعى «أحمد السيوفي»، فى مياه «بحر شبين»، بدائرة القسم، وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ، وتم انتشال الجثة.

تبين من التحريات الأولية أن الشاب في العقد الثاني من العمر، لقى مصرعه غرقاً بعد أن جرفه التيار داخل المياه، لعدم إجادته السباحة، وعدم وجود شبهة جنائية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، حيث أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.