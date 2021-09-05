رئيس التحرير

محمود مسلم

غياب 9 لاعبين عن مران الزمالك.. وظهور السعيد وعمر كمال ومحمد صبحي

كتب:

الوطن
07:05 م | الأحد 05 سبتمبر 2021
تدريبات الزمالك

تدريبات الزمالك

انتظم عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الوافد حديثا من المصري البورسعيدي في تدريبات الفريق الأبيض، مساء اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وحرص لاعبو الزمالك والجهاز الفني للفريق، على تهنئة اللاعب بالانضمام لصفوف الفريق الأبيض.

وكان الفريق، حصل على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز عقب مباراة البنك الأهلي في الجولة الأخيرة في المسابقة المحلية.

وللمزيد من التفاصيل، تابع الرابط التالي.

اقرأ المزيد:

ميدو: سيتم تخفيض عقوبة شيكابالا.. قائد الزمالك يدفع ثمن إخلاصه للنادي

لميس الحديدي تعلق على فوز الزمالك بالدوري وتوجه رسالة لـ إبراهيم عيسى

تطورات جديدة في انتقال دونجا إلى الزمالك: مفاوضات رسمية

تفاصيل انتقال كريم بامبو من الزمالك إلى البنك الأهلي

مايفوتكش.. تسعيرة شباب الزمالك وأزمة في الأهلي وخناقة بالمصري