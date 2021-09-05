غياب 9 لاعبين عن مران الزمالك.. وظهور السعيد وعمر كمال ومحمد صبحي
كتب:
الوطن
07:05 م | الأحد 05 سبتمبر 2021
تدريبات الزمالك
انتظم عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الوافد حديثا من المصري البورسعيدي في تدريبات الفريق الأبيض، مساء اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
وحرص لاعبو الزمالك والجهاز الفني للفريق، على تهنئة اللاعب بالانضمام لصفوف الفريق الأبيض.
وكان الفريق، حصل على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز عقب مباراة البنك الأهلي في الجولة الأخيرة في المسابقة المحلية.
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