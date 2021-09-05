غياب 9 لاعبين عن مران الزمالك.. وظهور السعيد وعمر كمال ومحمد صبحي

انتظم عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الوافد حديثا من المصري البورسعيدي في تدريبات الفريق الأبيض، مساء اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وحرص لاعبو الزمالك والجهاز الفني للفريق، على تهنئة اللاعب بالانضمام لصفوف الفريق الأبيض.

وكان الفريق، حصل على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز عقب مباراة البنك الأهلي في الجولة الأخيرة في المسابقة المحلية.

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