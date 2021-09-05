الاتحاد المصري للبناء: ننافس كبرى الشركات إقليميا ودوليا

قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن المقاولات تمثل ما يقارب الـ12% من الناتج القومي المصري، وهو أحد أكبر القطاعات المساهمة في الناتج القومي، لافتا إلى أن شركات المقاولات المصرية أصبحت تنافس كبرى الشركات على المستويين الإقليمي والدولي، «أسعارنا هتكون أفضل من الآخرين».

سعد: ندرس من خلال وزارة الإسكان تنفيذ مجمعات سكنية في العراق

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن جميع مؤسسات الدولة تشارك وتدفع بالعمل في قطاع البناء والتشييد في الدول المجاورة، كالبناء في العراق وليبيا والأردن، «ده دافع قوى لأن جميع الشركات تسعي للبناء للخارج، وبندرس من خلال وزارة الإسكان تنفيذ مجمعات سكنية في العراق، وهنقدم الأسعار بتاعتنا، ودي هتكون باكورة عملنا في العراق».

سعد: زيارة قريبة لاتحاد المقاولين لليبيا لإعادة الإعمار

وأوضح أنه بالنسبة لليبيا، يوجد تنسيق بين الاتحاد واتحاد الصناعات والغرف التجارية من أجل البناء في ليبيا، «الخامات بنحتاجها من السوق المصري، والمقاولات بننفذها في قطاع الإنشاءات، وفيه حراك واحتمالية لزيارة قريبة بين اتحاد المقاولين والغرف الصناعية والتجارية وهنروح ليبيا ونعرف اللي موجود عندهم، وده هيدعم الاتفاقيات اللي اتعملت».

وأكد أن هناك لجنة للإعمار تضم اتحاد التشييد المصري وهيئة المجتمعات العمرانية وعدد من الجهات السيادية، «دول الإعمار لا يمكن العمل بها بدون جانب فني وأخر امني، ولابد من التنظيم، واللجنة بتنظم هذه الموضوعات وبنقدر نحط أيدنا على المناطق الأمنة اللي بنقدر نشتغل فيها، لأن الاستثمار لأزم يدخل في بيئة امان، والتعمير محتاج استقرار».