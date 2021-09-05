السيسي للمصريين: أموال «تحيا مصر» مسؤوليتي.. و«الجنيه مبيطلعش بالساهل»

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تطلعه بأن تمتد أعمال الخير والبر لصندوق تحيا مصر، خارج البلاد، مضيفًا «أوجه الشكر لصندوق تحيا مصر والقائمين عليه وأقول لكل المصريين، إن هذا الصندوق تحت المسؤولية المباشرة ليّ، يعني الجنيه مبيطلعش بالساهل، ودي طبيعة عندي، لازم أصدق عشان تطلع الفلوس، واطمئنوا لده».

السيسي يشكر القائمين على صندوق تحيا مصر

وتابع السيسي، خلال كلمته باحتفالية «أبواب الخير»، التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة: «ده مجلس أمناء كبير بيتعمل مش مني أنا وبس، عشان تبقوا متطمنين إن أموالكم بين أيادٍ أمينة، يتمّ إنفاقها بشكل فيه تخطيط ودراسات وتصوّر لتخفيف من مشكلات وقسوة الحياة على الناس في مصر، وأتمنى أن يعمل الصندوق بأعمال بر تمتد خارج مصر».