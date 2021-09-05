مستشار «الموسيقيين» يكشف كواليس التحقيق مع شاكوش والبحراوي

كشف علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، تفاصيل قرار سحب ترخيص مغني المهرجانات، حسن شاكوش، ومنعه من الغناء، ووقف أيضًا رضا البحراوي شهرين، موضحًا أن الفترة الأخيرة شهدت هرجا في الأغاني، خاصة في منطقة الساحل الشمالي، كما أن بعض المطربين أصبحوا غير مسؤولين ولا يشعرون بقدر تأثيرهم في جمهورهم الذي يحبهم.

«الطبال لا بد أن تصبح ابنته رقاصة».. كلمات تسببت في إيقاف حسن شاكوش

وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على «TeN»، أنه في الفترة الأخيرة حدثت مشادة بين المؤدي حسن شاكوش والبحراوي، تحولت لحركات غير مسؤولة، إذ قام «شاكوش» بارتجال أغنية قال فيها «الطبال لا بد أن تصبح ابنته راقصة» مما تسبب في حالة غضب لدى أفراد شعبة الإيقاع.

إلغاء التصريح السنوي لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش

وأوضح المستشار القانوي لنقابة المهن الموسيقية، أن المجلس بعد انتهاء التحقيقات مع حسن شاكوش ورضا البحراوي، أصدر قرارا بإلغاء التصريح السنوي لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، ومنعه من الغناء لأجل غير مسمى، وتجديد إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي، شهر آخر عن العمل، بعد قرار إيقافه شهرا، الصادر من قبل.

مقدرش أقول على بتوع المهرجانات مطربين

وأكد علاء عامر، أن القرار الثالث والأهم هو منع الغناء بفلاشة، وأن يكون الغناء بفرقة موسيقية قوامها من 8 أفراد على الأقل، وهذا القرار خاص بجميع المطربين والمؤديين، معقبًا: «مقدرش أقول على بتوع المهرجانات مطربين».