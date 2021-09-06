حظك اليوم برج العقرب الاثنين 6-9-2021 مهنيا وعاطفيا

من صفات برج العقرب أنه يحب التملك والغموض الدائم إضافة إلى الغيرة، من الصعوبة أن يثقوا في أي شخص يتعاملون معه، إذ يعرفون بأنّه شخص عنيف بطبعه، ويغارون كثيرًا على من يحبون، إلا أنّهم يتصفون بالشجاعة والإخلاص والولاء في الوقت ذاته، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج العقرب.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في وضع داعم ويدفعك لإظهار شجاعة في العمل وتتحرر من ضغوط.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

تستطيع اليوم أن تمضي وقتا ممتعا مع الأحباب والأصدقاء وتتوطد علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر.