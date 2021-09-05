القصة الكاملة لمقتل مزارع على يد 4 بينهم سيدة.. «سلمته ليهم»

جثة هامدة ملقاة وسط الزراعات بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج، عثر عليها الأهالي، ومثلت لغزا في البداية، قبل أن تنجح قوات الأمن من كشفه، حيث تبين أنها جثة مزارع تم قتله على يد 4 متهمين من بينهم سيدة، اتفقوا على التخلص منه لاعتقاد أحد المتهمين بأنه وراء الإرشاد عن شقيق أحدهم المحبوس على ذمة قضية مخدرات.

اعترفات المتهمين

ومثل المتهمين أمام النيابة العامة، وبمناقشتهم حول ملابسات الواقعة، اعترفوا بارتكاب الجريمة، وقال المتهم الرئيسي: «اتفقت مع ست تربطها علاقة بالضحية، حيث استدرجته لمكان وسط الزراعات علشان أقتله، انتقامًا منه بعدما أبلغ عن أخويا المحبوس دلوقتي على ذمة قضية مخدرات».

استدراج المجني عليه

وأضاف المتهم، أنه اتفق مع باقي المتهمين على قتل المجني عليه، وعند وصوله برفقة السيدة المتهمة، قاموا بالتعدي عليه بالضرب باستخدام عصى وسلاح أبيض، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة متأثرًا بإصابات بالغة.

ضرب ثم طعن

وتابع، «قررنا التخلص من الأدوات اللي استخدمناها في ارتكاب الجريمة عن طريق رميها في أحد مصارف المياه»، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهمين الأربعة عقب تقنين الإجراءات وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.

حبس المتهمين

وعقب الانتهاء من سماع اعترافات المتهمين الأربعة، قررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت الطب الشرعي بتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة، وطلبت المباحث التحريات النهائية حول الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات ووجهت تهمة القتل العمد للمتهمين، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

كشف الجريمة

وكان قطاع الأمن العام، كشف ملابسات الواقعة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، وذلك بعد العثور على جثة مزارع وسط الزراعات بسوهاج، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة، بعد تلقي بلاغ لمركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتبين أن مرتكبي الجريمة عددهم 4 أشخاص منهم اثنين عليهم معلومات جنائية.