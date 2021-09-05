الثلاثاء.. انقطاع المياه عن مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق شارع شهاب ومتفرعاته، وشارع نادي الصيد ومتفرعاته، وشارع جامعة الدول العربية من ناصية شارع السودان حتى جامع مصطفي محمود، وذلك اعتبارا من الساعة 10 مساء بعد غد الثلاثاء وحتى الساعة 6 من صباح يوم الأربعاء الموافق المقبل.

شركة مياه الشرب بالجيزة: الانقطاع بسبب تحويل مسار خط مياه قطر 600 مم

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال تحويل مسار خط مياه قطر 600 مم بشارع جامعة الدول والمتعارض مع أعمال مشروع تنفيذ منزل كوبري الملك عبد الله في نهاية شارع جامعة الدول العربية من شارع السودان.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

سيارات لتوفير المياه بالمناطق المتأثرة

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، قد قطعت المياه أمس السبت لمدة 14 ساعة، في عدة مناطق بشرق القاهرة للقيام بأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 800 بسبب أعمال الكباري بميدان ابن الحكم في ضواحي مصر الجديدة.