خريطة قطع المياه عن مدينة أجا و23 قرية السبت والاثنين المقبلين

أعلنت رئاسة مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، عن خفض ضغوط المياه عن مدينة أجا وبعض قرى المركز غدا السبت، وأيضا يوم الإثنين 7 سبتمبر، من الساعة 7 صباحا إلى 9 مساء، خلال اليومين، وذلك لتنفيذ أعمال تطهير للأحواض بمحطة مياه أجا السطحية.

مناطق تخفيض ضغوط المياه السبت

وبحسب بيان رئاسة المركز، فقد وردت إشارة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أنه سيتم تخفيض ضغوط المياه، على أن يبدأ قطع مياه الشرب يوم السبت عن مدينة أجا (اللاوندي- البيلوق).

مناطق تخفيض ضغوط مياه الشرب يوم الإثنين

وسيتم قطع المياه يوم الإثنين عن 23 قرية وهي (نوسا الغيط - نوسا البحر- سنبخت - تلبنت- الديرس - ميت أبو الحارث - منية سمنود - جراح - كفر المندرة - المندرة - شيوة الغربية - بقطارس - كفر ديرب بقطارس - ديرب بقطارس - برج النور - منشية الاخوة - البهو فريك - السبخا - شنفاس -شبرا البهو- شبرا و قرموط - عزب البهو - عزب العرب).

وأهابت رئاسة مركز أجا بالمواطنين، قاطني الأماكن والوحدات المحلية المتأثرة بانقطاع المياه والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترات الانقطاع خلال اليومين المشار إليهما.