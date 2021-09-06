زايد: لولا المبادرات الصحية لكانت خسائر كورونا في مصر 50 ضعف ما شهدناه

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن معهد ناصر يقوم بإجراء 800 ألف تدخل علاجي أو جراحي سنويًا للمرضى، كما أن منظمة الصحة العالمية عندما تتناول ملف الصحة في أي دولة، تنظر إلى متوسط عمر الإنسان، وجودة الحياة التي عاش فيها، «منظمة الصحة العالمية بتشوف الشخص عاش جودة حياة قد إيه، مش عاش كام سنة فقط، ونحن كوزارة نسير الآن في سبيل تحقيق ذلك عبر تطوير المنظومة الصحية، من خلال خطين متوازيين، وهما منع المرض وتقديم الخدمة فيما بعد المرض، وهذا هو مفهوم جودة الحياة».

وزيرة الصحة تكشف أهمية الإدراك المبكر لمرضى فيروس «سي»

وأضافت «زايد»، خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أنه لولا المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة المصرية، لما أسهمت الدولة في الإدارك المبكر لمرضى فيروس «سي»، فضلًا عن التصدي لقوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، «لو مكناش عملنا ده في وقت سابق وداهمتنا أزمة كورونا كانت الخسائر البشرية ستكون كبيرة جدا وكانت ستتجاوز 50 ضعفا عما شاهدناه»، كما أن سر إدارة أزمة كورونا بنجاح يعتمد على عدة عناصر، بدءا من الاهتمام بها في ملف الصحة العامة من قبل، وانتهاء من تحسين صحة المواطن بكل مستوياته».

سياسة الدولة المصرية في إدارة أزمة كورونا اتسمت بالاتزان

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن سياسة الدولة المصرية في إدارة أزمة كورونا اتسمت بالاتزان، «كنا عارفين وبخطوات ثابتة إحنا عايزين نعمل إيه؟ ولم ناخذ قرارات مشتددة على غرار كثير من البلدان، كنت مؤمنة بفكرة إن القرار الذي لا أستطيع الاستدامة عليه ليس بوسعي تبنيه منذ البداية، ومن ثم كانت سياسة الإغلاق الجزئي التي استمرت لمدة شهر ونصف وكانت تبدأ في الثامنة مساء لم نستدم عليها ولم تكن شاملة لكافة القطاعات الاقتصادية والحيوية حيث قمنا بفتح الاقتصاد والسياحة منذ أول يوليو 2020».