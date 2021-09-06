لو عايزة تبقي أم.. تعرفي على شروط وخطوات الاحتضان في مصر  

تبحث الكثيرين عن خطوات الاحتضان في مصر، لتبني طفل مجهول النسب أو الأيتام، لأسباب كثيرة منها عدم القدرة على الإنجاب، أو عدم الزواج، أو الرغبة في إيجاد ونيس أو شخص يمكن الاعتماد عليه فيما بعدـ

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن»، لقرائها على مدار اليوم، نستعرض شروط وخطوات الاحتضان في مصر، وفقًا لموقع وزارة التضامن الاجتماعي.

شروط الاحتضان في مصر

لأن التبني من الأمور المحرمة في الإسلام، فإن البديل الشرعي لها هو الاحتضان، وهو أن تقوم أسرة برعاية طفل، ويتم التقديم إلكترونيًا عبر وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الدخول هنـــا.

ويتم الرد خلال أسبوعين، بعد استيفاء الشروط وهي كالآتي:

نظام الاحتضان مكفول للأسر، أو الأفراد، مثل «المطلق، الأرمل، المرأة غير المتزوجة، بشرط أن تكوت تخطت الـ 30 عاما، في حالة الأسرة يجب أن يكون مر على الزواج 3 سنوات على الأقل».

أن تكون ديانة الطفل هي نفس ديانة الأسرة

أن يكون المحتضن مصري الجنسية، وفي حالة الأسرة يكون أحد الزوجين مصري الجنسية.

تتوفر في الأسرة التي ترغب في الاحتضان النضج الأخلاقي والاجتماعي، بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة.

تتوافر في الأسرة التي تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والنفسية والصحية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

تقدم الأسرة أو الفرد صحيفة حالة جنائية نظيفة، حتى يتم البت في القرار.

ألا يكون عدد الأطفال في الأسرة أكثر من 2، إلا إذا كانوا قد وصلوا إلى مرحلة الاعتماد على النفس .

مقر الأسرة بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة.

تلتزم الأسرة الكافلة بتيسير مهمة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي أو اللجنة العليا للأسر البديلة أو إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة فى الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة الكافلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.

تتعهد الأسرة كتابًة بالحفاظ على نسب الطفل.

يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها ( ويتم استثناء من هذا الشرط طبقاً للبحث الاجتماعي) .

اجتياز الأسرة الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.

الأوراق المطلوبة للاحتضان

بعد استيفاء الشروط، يجب تجهيز المستندات الآتية..

صورة من الرقم القومي

صحيفة جنائية «فيش وتشبيه» للزوجين أو الفتاة إذا غير متزوجة

صور شهادات التخرج

خطاب من جهة العمل او اثبات دخل شهري

وجود 2 ضامن للتوقيع كشهود علي العقد (القائم بين مديرية التضامن والاسرة)

عقد إيجار أو تمليك للوحدة محل سكن الزوجين أو المحتضن

صورة من وصل الكهرباء أو الغاز

صور من شهادات ميلاد الأطفال البيولوجيين في حالة وجودهم.

قسيمة الزواج في حالة الأسر.

ويتم تقديم الأوراق في مقر الوزارة، وتحديد موعد الزيارة المنزلية لعمل البحث الاجتماعي، والتأكد من صحة المستندات الموجودة، ثم يتم تحويل الطلب للجنة للاطلاع على موقف الأسرة، وأخيرًا تستلم الأسرة جوابا رسميا لاختيار الطفل.