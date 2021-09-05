«التعليم»: تدريب معلمات رياض الأطفال على التعامل مع ضعاف السمع

بدأت أمس أول أعمال تدريب معلمات رياض الأطفال، على البرامج والأدلة الاسترشادية للتعامل مع الأطفال ضعاف السمع، ومستخدمي المعين السمعي، وذلك في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع صندوق عطاء الاستثماري، ومؤسسة نداء للإعاقات السمع بصرية.

«التعليم»: تدريب معلمات رياض الأطفال يستمر 12 يومًا

أوضحت الوزارة أن تدريب معلمات رياض الأطفال، يستمر لمدة 12 يومًا، ويتضمن برامج نظرية وعملية، كما يضم المشروع العديد من البرامج التي تعمل على التدخل المبكر والحد من آثار الإعاقات لهذه الفئة من الأطفال.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة والمشرف على الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، والدكتورة سامية بسيوني أستاذ التخاطب بجامعة عين شمس.