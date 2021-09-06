للمرة الأولى منذ مايو الماضي.. «بيتكوين» تبلغ مستوى 51 ألف دولار أمريكي

بلغ سعر عملة «بيتكوين» الرقمية، مساء أمس الأحد، مستوى الـ 51 ألف دولار أمريكي، لأول مرة منذ مايو الماضي، وشهد سعر العملة في جلسة التداول، ارتفاعا بنسبة 2.86%، ووصل حتى الساعة 21:45 بتوقيت جرينيتش «11:45 مساء بتوقيت القاهرة»، مستوى 51616 دولارا أمريكيا، وفقا لما ذكره موقع «كوين ديسك».

وكان بنك الاستثمار «جيه بي مورجان» الأمريكي، أصدر في تقرير في 5 يناير الماضي، إن «البيتكوين» برزت كمنافس للذهب، وقد يجري تداولها عند مستويات تصل إلى 146 ألف دولار، إذا ترسخت كأصل استثماري آمن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وغدا الثلاثاء، ستصبح السلفادور، أول دولة بالعالم تتبنى «البيتكوين» كعملة رسمية، مع اعتماد الدولار الأمريكي كعملة مرجعية للتعامل أيضا، وهو الذي جعلته في 2001 عملتها الرسمية بدل التي طرحتها في 1892 للتداول، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت وكالة «رويترز» للأنباء، نشرت في وقت سابق، أنباء عن احتجاج قطاع واسع من الشعب السلفادوري على السماح بالتعامل النقدي باستخدام «البيتكوين»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

و«البيتكوين» هي شبكة جامعة توفر نظام جديد للدفع ونقود إلكترونية بشكل كامل، وهي أول شبكة دفع غير مركزية تعمل بنظام «الند-للند»، يتم إدارتها بالكامل من قبل مستخدميها بدون أي سلطة مركزية أو وسطاء.

«المركزي السعودي»: عدم صحة معلومات بشأن صدور تعليمات تتعلق بمنتج الشراء المباشر

وفي سياق آخر، أكد «البنك المركزي السعودي»، عدم صحة المعلومات المتداولة في بعض المواقع، ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن صدور تعليمات جديدة تتعلق بمنتج الشراء المباشر «للفلل - الأدوار - الشقق» عن طريق البنوك والمصارف العاملة في المملكة للتمويل العقاري الممنوح للأفراد.

وقال «البنك المركزي»، إنه من الأهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الحصول عليها من مصادر غير موثوقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

ودعا البنك السعودي، الجميع إلى الاطلاع على المعلومات كافة، من خلال الموقع الرسمي، وحساباته الموثقة في وسائل التواصل الاجتماعي.