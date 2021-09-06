أحمد فلوكس ناعيا دكتور سمير الملا: اتربيت في بيته

نعى الفنان أحمد فلوكس، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، الفنان الدكتور سمير الملا، والذي وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد.

وقال «فلوكس»، في فيديو نعي «الملا»: «الله يرحمك يا دكتور سمير ويصبر ولادك وبناتك... اتربيت في بيتك وكنت أعشق روحك الطيبة المرحة... الله يرحمك.. الطبيب الإنسان».

وأضاف «فلوكس»: «دكتور سمير الملا، دمث الخلق، غزير العلم، وأحد أهم أطباء المخ والأعصاب بمصر، والذي لم يلقى الصيت الوافر من شهرة علمه، قدر معرفة الكثيرين له ببعض الأدوار الصغيرة على شاشة التلفزيون والسينما، والتي كانت دائما ماتحمل طابع الابتسامة الراقية الهادئة كروحه».

واختتم «رحل عن عالمنا اليوم تاركا إرثا علميا وفنيا وسيرة طيبة تليق بجمال شخصه الإنسان والطبيب والفنان. اللهم تغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة»

رحيل الفنان سمير الملا

وتوفي في ساعة متأخرة من مساء الأحد، الدكتور الفنان سمير الملا، جراح المخ والأعصاب، بعد معاناة مع المرض فى أيامه الأخيرة.

وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر.

معلومات عن دكتور سمير الملا

وسمير الملا، هو طبيب مخ وأعصاب شهير، ورغم براعته في مجال الطب، إلا أن عشقه للتمثيل لم يمنعه من الاشتراك فى العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، وكان يقوم بدور الطبيب فى معظم أدواره ومنها «مبروك جالك ولد» و«دموع فى عيون وقحة»، و«رأفت الهجان»، و«الفرار من الحب» و«اغتيال شمس»، ومن أفلامه «الإرهاب»، و«قشر البندق» و«التوربيني».