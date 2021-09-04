أحمد فلوكس عن تكريم والده بالمسرح القومي: ربنا يخليك لينا يا أستاذ

وجّه الفنان أحمد فلوكس، رسالة حب واعتزاز لوالده الفنان القدير فاروق فلوكس، احتفالًا بتكريمه فى المسرح القومي باعتباره أحد رواد المسرح المصري، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

أحمد فلوكس لوالده: تكريمك من أسعد أيام حياتي

ونشر أحمد فلوكس، صورة له «طفلا صغيرا» بصحبة والده الفنان فاروق فلوكس، وذلك عبر حسابه على موقع «انستجرام» معلقًا: أبي العزيز، كم أنا فخور بأنك أبي، هذا الشهر من أسعد شهور حياتي لأنه سيتم تكريمك من المسرح القومي المصري، كواحد من رواد المسرح المصري.

تعلمت من حضرتك كتير وربنا يسعدك

واستطرد: شعوري بالسعادة لتكريم الدولة لك بعد أكثر من 60 عامًا من العطاء والفخر، تعلمت من حضرتك كتير و ربنا يسعدك و يخليك لينا دايما يا استاذ، ومستني نسخة الكتاب عن حياتك بفارغ الصبر.

فلوكس لوزيرة الثقافة: شكرا

واختتم أحمد فلوكس كلامه قائلًا: ألف مبروك واشكر معالي وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، ورئيس المسرح القومي و كل القائمين على تقديركم لعطاء والدي ومشوار حياته، شكرًا.