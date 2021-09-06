الجامعات: الانتهاء من تطعيم الجرعة الأولى لكورونا قبل العام الجديد

تواصل الجامعات الحكومية تنفيذ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن التوسع في خطة التطعيمات في ظل إجراءات الدولة لمجابهة المرض ومنع تفشي فيروس كورونا، وأكد عدد من رؤساء الجامعات الانتهاء من التطعيم بالجرعة الأولى لفيروس كورونا على الأقل قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2021-2022، وذلك لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالحرم الجامعي.

جامعة المنيا: الانتهاء من الجرعة الأولى للتطعيم قبل نهاية العام الدراسي الجديد

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة ستبدأ يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر الجاري بدء المرحلة الثالثة للتطعيمات لطلاب الجامعة والبداية ستكون للطلاب الجدد أثناء الكشف الطبي وذلك في إطار مسايرة توجهات الدولة المصرية بشأن مجابهة المرض، مؤكدا أنه جرى التشديد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا خلال إجراءات الكشف الطبي على الطلاب، موضحا أنه يجرى حاليا استكمال تطعيم العاملين وأعضاء هيئة التدريس في إطار تنفيذ الخطة القومية و الشاملة للتطعيم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة تواصل حاليا إجراء التطعيم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين ضد فيروس كورونا، موضحا أنه قبل بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022 سيتم الانتهاء من تطعيم الجرعة الأولى لجميع منسوبي الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة بدأت حملة التطعيمات بكليات التربية النوعية والتمريض والعلوم والتربية النوعية، وذلك لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وفقا للحروف الأبجدية لجميع الكليات، موضحا أنها ستستمر حتى يوم 30 سبتمبر الجاري تنفيذا لقرارات الأعلى للجامعات الحكومية.

حاسبات و معلومات عين شمس تبدأ التطعيمات ضد ڤيروس كورونا استعدادا للموجة الرابعة

وفي السياق ذاته، بدأت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس تعميم حملات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا بجميع كليات وإدارات جامعة عين شمس، من خلال حملة فريق الطب الوقائي ضد كورونا وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد 2021/2022 ضمن إجراءات احترازية مشددة.

وقالت الدكتورة نجوى بدر، عميدة الكلية، إن الإجراءات للتطعيم ستكون إجبارية قبل بدء العام الدراسي الجديد وذلك لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من الموجه الرابعة لفيروس كورونا.

ومن جهته أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات تواصل فعليا الخطة القومية والشاملة لتطعيمات فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك متابعة لحظية من قبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي لخطة التطعيمات، وأن هناك تقريرا يوميا يرفع لوزير التعليم العالي بشأن ما يتم من خطة التطعيم على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة و المعاهد، لافتا إلى أنه يجرى السعي للانتهاء من مرحلة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد.

و أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التطعيمات تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية حيث هي المنوطة بتوفير الجرعات اللازمة لجميع منتسبي الحرم الجامعي.