اليوم.. نتيجة المرحلة الثانية 2021 لتنسيق الجامعات والمعاهد 

يكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، الموافق 6 سبتمبر الجاري، تفاصيل نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد 2021، خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنطقة التجمع الخامس.

ومن المقرر أن يعلن وزير التعليم العالي، الحدود الدنيا للكليات بتنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات، لجميع القطاعات سواء الشعبة العلمية علوم، ككليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض ومعاهد الفنية التمريض، وكذلك الشعبة الرياضية، كالحد الأدنى لكليات الهندسة أو المعاهد العليا للهندسة.

تنسيق المرحلة الثانية 2021: إعلان الحد الأدنى للكليات اليوم منها الهندسة والزراعة

ومن المقرر أن يكشف وزير التعليم العالي، اليوم، تفاصيل الحدود الدنيا للشعبة الأدبية لكليات تنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات الحكومية، كالحدود الدنيا لكليات لكليات الآداب والتربية والحقوق والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية والمعاهد العليا والخاصة.

وقالت مصادر إن موقع التنسيق الإلكتروني، أغلق أمس، أبوابه أمام طلاب المرحلة الثانية لتسيجل الرغبات 2021 في تمام الساعة الـ 7 مساء، حتى تم الانتهاء من تسجيل رغبات المرحلة.

تنسيق المرحلة الثانية 2021: تحديد موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة اليوم

وسيعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، موعد انطلاق تنسيق المعاهد الفنية 2021، وتنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات الحكومية، وكذلك الكشف عن موعد تقليل الاغتراب للجامعات الحكومية للمرحلتين الأولى والثانية والتي من المقرر أن تنطلق خلال 72 ساعة من الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية.

وتواصل الجامعات الحكومية استعدادتها لاستقبال طلاب المرحلتين الأولى والثانية للبدء في تسجيل رغبات تقليل الاغتراب، تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خادل عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبعضوية 5 رؤساء جامعات حكومية والسيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على قطاع التنسيق.