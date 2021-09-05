إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد غدا.. تعرف على التفاصيل

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد 2021، ستظهر غدا الاثنين الموافق 6 سبتمبر الجاري، وذلك في الواحدة والنصف ظهرا، حيث سيتم إغلاق باب تنسيق المرحلة الثانية، للقبول بالجامعات مساء اليوم، وأن جميع الطلاب قاموا بتسجيل رغباتهم، موضحة أن أعمال تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالكليات تسير بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات، وأن الوزارة لم تصلها أي شكاوى من قبل الطلاب أثناء تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على التنسيق.

التعليم العالي: إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد 2021.. غدا

ويعقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا غدا في الساعة الواحدة والنصف ظهرا، لإعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد 2021، بحضور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، ومسؤولي مكتب التنسيق، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الصارمة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

التعليم العالي: تنفيذ إجراءات مشددة ضد كورونا تزامنا مع إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد 2021

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لـ"الوطن"، أن نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد 2021، ستعلن بكافة تفاصيلها غدا، منوها إلى أن الوزارة بالتنسيق مع جميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وضعوا خطة شاملة لبداية العام الدراسي الجديد، وسط تنفيذ جميع الإجراءات، للوقاية من كورونا، موضحا أنه سيتم موعد بدء المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 غدا.

وزير التعليم العالي: نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد 2021 ستعلن بتفاصيلها غدا

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، إن نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد 2021، ستكون مرضية لجموع الطلاب، منوها إلى أن نحو 240 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم في المرحلة الثانية للتنسيق حتى الآن.