«جمرك بدر الذهبية» يحبط تهريب أدوية وعسل نحل (صور)

نجح العاملون في جمرك بدر الذهبية، بقيادة محمد رشدي محمود، في إحباط 250 عبوة عسل نحل كانت غير مقرّ عنها في البيان الجمركي، وفي ضوء توجيهات وزير الماليه وتعليمات رئيس مصلحة الجمارك وبناء على الإخباريه المقدمة من هيئة الرقابة الإداريه بوجود أصناف مخالفة وتزوير شهادات صحيه للتخلص من الضرائب المستحقة وجهات العرض للبيان الجمركي رقم 3299 باسم شركه (ف.د) للتصدير.

الفحص الجمركي

وأكّد محمد رشدي رئيس جمرك بدر الذهبية، لـ«الوطن»، إنَّه تمّ ترقب وصول الحاوية، وأمر بتشكيل لجنه جمركيو لتنفيذ الإخبارية المقدمة من الهيئة وقد أسفر عمل اللجنه عن ووجود إخفاء 250 عبوة عسل نحل كانت غير مقر عنها في البيان الجمركي وبفحص البيان الجمركي من قبله وجد أيضًا تزوير في الشهاده الصحية.

التعويضات الجمركية

وتابع: «بالعرض علي سعد الموشي رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة الذي قرر بتحرير محضر جمركي بعد العرض علي الشؤون القانونية حيث بلغت قيمه التعويضات الجمركية المستحقه 100 ألف جنيه.

تهريب أدوية بشرية

كما تمكّن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد حميدة مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وذكرت الجمارك أنَّه في أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة ركاب طائرة خطوط النيل للطيران القادمة من الإمارات (العين) اشتبه أحمد محمد رفاعي رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكبة مصرية في أثناء محاولتها الخروج من لجنة الخط الأخضر بصالة الوصول بدا عليها علامات التردد والارتباك.