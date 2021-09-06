اجتماع تنسيقي مع مديري مدارس اللغات بتعليم أسوان

عقد الدكتور خالد القبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اجتماعاً اليوم، مع مديرى مدارس اللغات بإدارة أسوان ومشرفى رياض الأطفال بحضور عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام، وعبير أبو النجا مدير إدارة التجريبيات، وسهير محمد عبد الرؤوف موجه عام رياض الأطفال، لمناقشة إجراءات قبول المرحلة الثانية لتنسيق رياض الأطفال.

مناقشة إجراءات قبول المرحلة الثانية لرياض الأطفال

وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للتعليم بأسوان، استهدف الاجتماع مناقشة إجراءات قبول المرحلة الثانية لتنسيق رياض الأطفال التى تبدأ اليوم الإثنين بعد فتح فصول جديدة لرياض الأطفال بمدرسة «مكاوي يعقوب»، و«ملحقة نجيب محفوظ»، فرنسي و«مدرسة أبو العباس أبازيد».

الإمكانيات المتاحة

ورحب «قبيصى» بالحضور واستعرض الإمكانيات المتاحة بالمدارس لاستيعاب الزيادة في أعداد الأطفال وقوائم الانتظار بكل مدرسة وكلف مديري ومشرفات رياض الأطفال، بالتنسيق المشترك لمنع تكرار قيد الأطفال، بأكثر من مدرسة وتنقية كشوف المقبولين من مثل هذه الحالات، كما استمع للحضور وأهم المشكلات التى تمثلت فى وجود عجز فى أعداد معلمى قاعات رياض الأطفال ووعدهم بحل مشكلة العجز ومحاولة تذليل الصعوبات فى ضوء القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وحثهم على حسن استقبال أولياء الأمور والتعامل معهم بطريقة متميزة و تلبية طلباتهم وفق صحيح القانون .

دور المدارس التجريبية

وفى نهاية الاجتماع أعرب خالد القبيصى عن تقديره لدور المدارس التجريبية فى المشاركة المجتمعية الفعّالة واسهاماتهم فى مبادرة «مروحة الخير»، وتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

على جانب متصل، وفى إطار تشجيع المبادرات التى تهدف لتنمية مهارات التواصل عند الطلاب وتشكيل وبناء شخصيتهم، كرم الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الطلاب والمشرفين المشاركين بمبادرة «طوّر ذاتك»، لتأهيل الشباب لسوق العمل بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية بحضور محمد سيد شرف مدير عام التعليم الفني والتى قدمتها وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بمدرسة محمد صالح حرب الفنية على مدى 6 أيام .