حملات أمنية مكثفة بالفيوم لضبط «طفلة متسولة» جرحت يد شاب بـ7 غرز

شنّت مديرية أمن الفيوم، حملات أمنية مكثفة على طريق مصر الفيوم وبمحيط منطقتي دلة والمسلة بمدينة الفيوم، لضبط طفلة متسولة أصابت شاب في يده وتسببت في حدوث جرح قطعي تم تقطيبه بـ 7 غرز، بعدما ألحت عليه هو وأصدقاءه لإعطائها المال، وأصرت على الحصول على مبلغ من كل فرد في المجموعة التي كانت تجلس بإحدى المقاهي، حيث طافت دوريات أمنية بالمنطقة والمناطق المحيطة بحثاً عن المتسولة بناءً على وصف الشباب، ولكنهم لم يعثروا عليها حتى الآن.

رحلة البحث عن متسولة جرحت يد شاب بالفيوم

وقال أدهم عزت محمد روبي، 17 سنة، إنّ قسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس المباحث، استدعاه مرتين بالأمس وتم تنظيم دوريات أمنية لضبط المتسولة التي أصابته في يده بجرح قطعي دخل على إثره مستشفى الفيوم العام وتم تقطيبه بواسطة 7 غرز، موضحاً أنّه طاف مع الضباط بمكان الواقعة والمناطق المحيطة بها ومشطوا الشوارع الجانبية للعثور على تلك الفتاة، حيث أنّه يحفظ شكلها جيداً وسيتعرف عليها فور رؤيتها ولكنهم لم يجدوها.

متسولة قطعت يد شاب ثم اختفت بالفيوم

وكشف «أدهم»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّه ربما تكون المتسولة قد شعرت بالخوف بعدما أصابته في يده ورأته ينزف بشدة وتوقعت أنّ أمن الفيوم سيلقي القبض عليها لذلك غيرّت المكان الذي كانت تتسول فيه، وانتقلت إلى مكان آخر، أو مكثت داخل منزلها دون خروج حتى تهدأ الأمور ولا يتم القبض عليها، موضحاً أنّه لا يعرف اسمها لكنه يعرف شكلها فقط بالإضافة إلى أنّها في العاشرة من عمرها تقريباً.

ضحية متسولة الفيوم: سأبحث عنها حتى أجدها

وأكد «أدهم» أنّه سيذهب إلى وأصدقائه إلى ذلك المكان يومياً حتى يعثروا عليها، موضحاً أنّ رئيس المباحث أعطاه رقم هاتفه وأخذ رقمه وفي حالة العثور عليها في أي وقت سيبلغه فوراً حتى يتم القبض عليها قبل أن تهرب.

القصة الكاملة لإصابة شاب على يد متسولة

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً يفيد إصابة شاب بجرح قطعي باليد وخياطة الجرح بواسطة 7 غرز، بعدما ضربته متسولة بزجاجة مكسورة، بعدما حاولوا إبعادها عنهم لإلحاحها في الحصول على أموال منه هو وأصدقائه رغم دفع أحدهم لها إلا أنّها أصرت على جمع المال من الجميع، وحينما اعتذر أحدهم لعدم امتلاكه «فكة» هاجمتهم بقطع زجاج فأصابت أحدهم.