ترفض الراسبين.. أسعار وشروط قبول الطلاب بالمدن الجامعية في الفيوم 

أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة الفيوم، في بيان لها، عن وضع عدة شروط لقبول تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، كما حددت أسعار السكن بالمدينة الجامعة لكل طالب حسب ظروفه، قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، حيث شهدت المدينة الجامعية إقبالاً كبيراً من الطلاب القدامى والطلاب الجدد للتقديم، أملاً في الحصول على سكن بها، نظراً لانخفاض أسعارها، ولما توفره من راحة للطلاب، بالإضافة إلى وجبات جيدة طوال الأسبوع، كما أنّها أكثر أماناً.

أسعار الإقامة في المدينة الجامعية بجامعة الفيوم

وتنشر «الوطن» الشروط التي حددتها المدن الجامعية بالفيوم للالتحاق بها، في ضوء ما تقدمه من خدمات لقراءها، حيث قررت المدينة الجامعية بجامعة الفيوم، السماح بالإقامة للطلاب المنقولين بمواد بالتكلفة الآتية، وذلك في حالة وجود أماكن خالية بالمدن الجامعية:

-الطالب المنقول بمادة واحدة (500 جنيه) شهرياً.

- الطالب المنقول بمادتين (700 جنيه) شهرياً.

- الطالب الذي لا ينطبق علية شروط الإقامة جغرافيا (800 جنيه) شهرياً

شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية بجامعة الفيوم

وجاءت الشروط التي حددتها إدارة المدن الجامعية بجامعة الفيوم، لقبول الطلاب بها كالتالي:

-أن يكون الطالب مقيد «انتظام» بالجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس

- ألا يكون من سكان مدينة الفيوم والمناطق القريبة منها مع مراعاة التقسيمات الإدارية المحلية للمحافظة فيما يختص ببعد محل الإقامة عن مقر كليات الجامعة ويفوض نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للنظر في قبول تلك الحالات بالإضافة إلى الحالات الإنسانية والاجتماعية

- الأولوية في القبول طبقاً للقواعد والنسب التي يحددها مجلس إدارة المدن الجامعية مع مراعاة تمثيل جميع كليات الجامعة وفق الأماكن المتاحة.

- ألا يكون الطالب قد حُكم علية بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في المادة 126 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات.

- ألا يكون راسباً.

- أن تثبت لياقته الصحية.

- ألا يكون من الطلاب المتزوجين.

- ألا يكون مستحق عليه رسوم إقامة سابقة للمدن الجامعية أو أي مستحقات أخرى.

- ألا يكون قد وقع على من سبق له الإقامة بالمدن الجامعية عقوبة الإنذار بالحرمان أو الحرمان من الإقامة في العام السابق مباشرة.

- ألا يكون قد وقع على من سبق له الإقامة بالمدن الجامعية عقوبة الحرمان من الإقامة نهائياً.

- قبول جميع طلاب المحافظات المنطبق عليهم شروط الإقامة عدا مدينة بني سويف.

- استيفاء الإقرارات اللازمة الواردة بملف الإقامة.