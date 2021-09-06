أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الانتهاء من إضافة 51 ألف و300 مواطن من المستحقين للدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لقائمة الانتظار خلال يوليو 2021 بتكلفة 276 مليون و964 ألف و800 جنيه، وتضمنت قائمة المضافين المسنين، ذوى الإعاقات الشديدة، والأيتام، حيث أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه يمكن الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن، واتباع خطوات تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي أو بالاسم.

5 خطوات لتقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي أو بالاسم

وأوضحت وزارة التضامن أن خطوات تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي أو بالاسم تجرى كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي https://www.moss.gov.eg

- اختيار الاستعلام عن موقف بطاقات تكافل وكرامة.

- يكتب المستعلم الرقم القومي في الجزء المخصص للاستعلام من خلال رابط استعلام تكافل وكرامة.

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن المستفيد.

- في حالة الإيقاف أو التجميد سيذكر السبب، وفي حالة سريان البطاقة سيوضح المبلغ المستحق للمستفيد.

- وفى حالة تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي أو بالاسم تدخل البيانات التالية:

- اختيار المديرية، والإدارة الاجتماعية.

- اختيار المركز أو قسم الشرطة التابع له.

- اختيار العنوان وكتابته تفصيلا.

- كتابة رقم الهاتف الأرضي.

- كتابة تفاصيل الشكوى.

اختيار شكاوى تكافل وكرامة

- اختيار نوع الشكوى ضمن الأنواع التالية:

- شكوى بطاقة الصرف.

- شكاوى الرقم السرى.

- إيقاف أو تجميد بطاقة.

- سوء خدمات الخط الساخن.

- سوء خدمات التعليم.

- سوء خدمات الصحة.

- إهمال أو معاملة سيئة من موظف البريد.

- طلب رشوة أو ابتزاز من موظف بمكتب البريد.

- إهمال أو معاملة سيئة من موظف الشؤون.

- يقوم المواطن بالضغط على كلمة تسجيل بعد اختيار الشكوى.

- ستظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح، وكذلك رقم الشكوى.

- يقوم المواطن بطباعة الشكوى التي تم تسجيلها بالضغط على كلمة طباعة.

- تظهر محتويات الشكوى وتشمل التاريخ ومحتوى الرد على الشكوى بالوثائق المطلوبة.