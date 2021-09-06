بطلة الثانوية العامة.. «سهيلة»: استأصلت عينها قبل الامتحانات وجابت 90.24%

قصة تحدٍ تعكس عزيمة وإرادة حقيقية لطالبة الثانوية العامة، أو كما يلقبونها بطلة الثانوية وقاهرة الظلام، «سهيلة سمير محمود» من المكفوفين، التي استطاعت التفوق هذا العام في الثانوية العامة وتحويل المحنة إلى منحة بعد حصولها على مجموع 90.24%، حيث أصرت على دخول الامتحان رغم إجرائها عملية استئصال العين اليمنى وتركيب عدسة صناعية قبل الامتحان بأسبوع، ونالت تكريما من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة؛ لتحديها الصعاب.

الرئيس السيسي الداعم الأول لذوي الاحتياجات الخاصة

وقالت سهيلة سمير، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: نجاحي في الثانوية العامة بداية المشوار، وأسعى إلى التفوق في دراستي الجامعية وأكون أستاذة جامعية، وأتمنى أن أستطيع تحدي وتذليل كل العقبات خلال مسيرتي الدراسية كما فعلت سابقًا».

ووجهت الشكر والتقدير لمحافظ القاهرة وللرئيس السيسي داعم ذوي القدرات الخاصة، الذي أعطى دفعة قوية لذوي الهمم بإصدار قانون ذوي الاحتياجات رقم 10 لسنة 2018، على حد قولها.

وأشارت إلى أهمية دور أسرتها في دعمها وتشجيعها علاوة على دعم ومساعدة المدرسين لها خلال مراحل الدراسة.

استئصال العين قبل الامتحانات

من جانبه روى سمير محمود، والد سهيلة، قصة كفاح ابنته التي حولت الإعاقة منذ طفولتها إلى نجاح وتفوق بإرداة قوية، مضيفًا أن ابنتهولدت كفيفة ورغم ذلك حولت المحنة إلى منحة واجتهدت وتغلبت على الصعاب وكان شعارها «أن الله لايضيع أجر من أحسن عملا».

قال الأب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «قبل امتحانات الثانوية العامة بشهرين بدأت معاناة سهيلة من شعور بصداع نصفي مستمر وتوقعنا أنه بسبب المذاكرة لكن بمرور الوقت استمر الآلم وتوجهنا إلى الطبيب، وكانت النتيجة أنها مصابة بنزيف ولابد من استئصال العين اليمنى، وتعاطفت الطبيبة المعالجة مع الحالة بالتعجيل بإجراء العملية حتى تلحق سهيلة بالامتحانات، وقبل الامتحانات بأسبوع تم تركيب عدسة صناعية وتمت العملية بنجاح».

رفضت الدراسة بطريقة برايل.. وكانت تهوى الورقة والقلم

وأضاف «طالبنا سهيلة بعدم دخول امتحانات الدور الأول للثانوية العامة مراعاة لظروفها، لكنها كانت تواظب على الصلاة وقيام الليل وبعد أداء صلاة الاستخارة أبلغتنا برغبتها في خوض الامتحانات وإصرارها الشديد على التفوق والتحدي».

وأشار الأب إلى أن «سهيلة» منذ صغرها رفضت دخول مدارس المكفوفين ولم تتعلم طريقة برايل وكانت تميل للورقة والقلم، والتحقت بمدرسة دمج وبعدها مدرسة عادية، وحصلت على المركز الأول على مدرستها التى تضم طلاب أصحاء ومكفوفين، واحتلت الترتيب الأول على ذوى الاحتياجات بالقاهرة الجديدة والأولى على مستوى الجمهورية بعين واحدة.

بطلة الثانوية العامة

ولفت إلى أن كل زملائها وأصدقائها لقبوها بـ«بطلة الثانوية العامة»، مؤكدًا أن ابنته تستحق كل الاحترام والتقدير، حيث تحملت الكثير نفسيا وبدنيا وأمدها الله بالقوة والإرادة والعزيمة، مضيفًا «تكريم المحافظ لها أعطاها دفعة وتكريم ربنا لها بالنتيجة أفضل تكريم».

وأوضح أن «سهيلة» قدمت في التنسيق وكانت رغبتها دخول قسم علم نفس ولكن شروط الالتحاق لاتنطبق عليها بسبب الإعاقة، رغم أنها حاصلة على 90.24% وجاءت نصائح المقربين بالتقديم في قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس، وتطمح أن تكون أستاذة جامعية.

يشار إلى أن محافظ القاهرة كرم «سهيلة سمير»، اليوم وقدم لها هدية وشهادة تقدير، باعتبارها مثالًا للقوة والإصرار، مشيدا بـ«بطلة الثانوية العامة» الطالبة بمدرسة سيزا نبراوى بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بالقسم الأدبي، متوقعًا لها مستقبلًا باهرًا.