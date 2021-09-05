محافظ القاهرة يكرم «بطلة الثانوية العامة»

كرم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الطالبة سهيلة سمير محمود المعروفة باسم «بطلة الثانوية العامة»، التي استطاعت التفوق هذا العام، رغم ظروفها التى أضطرتها لإجراء جراحة خطيرة بالعين، قبل الامتحانات بأقل من 20 يوم، إلا أنها أصرت على دخول الامتحان، وحصلت على درجات متميزة بكل المواد.

المحافظ يعرب عن فخره بالطالبة بطلة الثانوية العامة

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة تفخر بأن تكرم واحدة من بناتها التي تحدت كل الظروف، وواصلت دراستها بتفوق، مؤكدًا أنها مثال للقوة والأصرار، متمنيًا أن يكون كل الشباب بمثل عزيمتها فى كل تحدى يواجهونه.

لاب توب للطالبة وهدية لأسرتها من محافظ القاهرة

وحيا محافظ القاهرة «بطلة الثانوية العامة» الطالبة بمدرسة سيزا نبراوى بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بالقسم الأدبى، على روحها العالية، متوقعًا لها مستقبلًا باهرًا، كما حيا أسرتها على وقوفهم بجانبها، مؤكدًا أنهم نموذج مشرف لأبناء العاصمة.

وأهدى محافظ القاهرة للطالبة شهادة تقدير وجهاز لاب توب وهدية لأسرتها.