 نتيجة تظلمات الثانوية العامة بالاسم.. لا نقصان من درجات أي طالب

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس حتى 13 سبتمبر الحالي، وجار حاليا فحص التظلمات يدويا في المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لافته إلى أنّ نتيجة التظلمات تشمل جميع بيانات الطالب التي تتمثل في اللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والتخصص والمواد التي تقدم فيها الطالب بالتظلم.

إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة بالاسم حتى 13 سبتمبر

وأضافت الوزارة، أنّ نتيجة تظلمات الثانوية العامة بالاسم تعلن من خلال الرابط الإلكتروني الذي جرى تخصيصه حتى 13 سبتمبر الحالي، لافتة إلى أنّ التظلمات لا تنقص الدرجات التي حصل عليها الطالب من قبل، كما أنّها حريصة على منح الطالب الدرجة يستحقها، وحال حصول الطالب على درجات يتم إضافتها مباشرة إلى نتيجته ويتم التقديم للكلية على أساسها.

شوقي: نتيجة تظلمات الثانوية العامة بالاسم تعلن إلكترونيا

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنّ نتيجة تظلمات الثانوية العامة بالاسم تعلن حتى يوم 13 سبتمبر الحالي، ويتم تسليم الطالب نسخة إلكترونية من ورقة إجابته للتأكد منها بنفسه، لافتا إلى أنّ فحص التظلمات يتم يدويا للتأكد من نسبة ورقة الإجابة للطالب وتصحيح جميع الأسئلة.

أبرز المراحل التي يتم من خلال فحص أوراق الإجابة

- يبدأ المركز القومي للامتحانات حصر جميع أوراق الإجابة التي تقدم الطلاب في التظلم بشأنها.

- يبدأ الفحص يدويا لكل مادة على حدة.

- يشمل الفحص التأكد من نسبة ورقة الإجابة للطالب وتصحيح الأسئلة.

- يتم تسليم الطالب نسخة إلكترونية من إجابته.

- حال حصول الطالب على أي درجات من التظلم يتم إضافتها لنتيجته.

- تُرفع نتيجة التظلم على الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

- يتم إبلاغ المدارس بالدرجات التي حصل عليها الطالب في التظلمات.