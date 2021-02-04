في 14 نقطة.. تفاصيل الإنجازات الأخيرة بمدينة الشروق

كشف المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن المدينة شهدت خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين، افتتاح العديد من المشروعات الخدمية الجديدة، لتحسين حياة المواطنين، مشيرا إلى أن حجم الإنجاز فاق التوقعات.

«الوطن» ترصد خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن المشروعات الجديدة بالمدينة، وهي كالتالي :

1- نجح جهاز مدينة الشروق، خلال 60 يوما في افتتاح عددا من المشروعات الخدمية الجديدة، لتحسين حياة المواطنين، بفضل مجهود جماعي، شارك فيه جميع العاملين بالجهاز، ويأتي في مقدمتها مشروعات البنية التحتية للمدينة، وربطها بالمدن الجديدة الأخرى من خلال شبكة مواصلات، وإنشاء متنزهات جديدة، ومكتبة، ومدرسة ضخمة، والمحور العرضية الجديدة الموازية لمشروع القطار الكهرب، وغيرة من المشروعات التي إستقبلها السكان بترحيب وسعادة بالغة.

2- استئناف أعمال تغيير كشافات الإنارة الصوديوم إلى ليد، لزيادة الإضاءة بالقطاع الشرقى بالمحاور والطرق بين مناطق العمارات، مع استخدام الكشافات لرفع مستوى الإنارة بالمدينة.

3- استهدفت الأعمال الحالية تغيير 520 كشافا، وهى 287 بمنطقة إسكان المستقبل، و233 بالطريق الفاصل بين مناطق العمارات وإسكان الشباب، في إطار خطة الجهاز للمساهمة في توفير الطاقة ورفع مستوى الإنارة.

تنفيذ 27 بلاعة مطر تغطى أنحاء الحي بنسبة تنفيذ للأعمال تخطت الـ95%

4- جاري تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية، ورفع كفاءة تنسيق الموقع بالحي الخامس في المدينة؛ إذ استهدفت الأعمال الطرق الأكثر كثافة داخل الحي بإجمالي 10000م2، وبنسبة تنفيذ تعدت 60%، في إطار سعى جهاز مدينة الشروق لرفع كفاءة الطرق داخل الأحياء السكنية، للتيسير على المواطنين بالانتقال بكل يسر بين الأحياء المختلفة.

5- تنفيذ 27 بلاعة مطر تغطي أنحاء الحي، بنسبة تنفيذ للأعمال تخطت 95%.

6- البدء في تنفيذ محور شمالي بمدينة الشروق، مواز لمسار القطار الكهربائي، وهو من أكبر مشروعات الطرق في المرحلة الحالية بالمدينة، نظرا لما سيحققه من سهولة مرورية مستقبلية، تُيسر الانتقال من مدخل الإسماعيلية رقم (1) حتى رقم (2)، بطول 4 كم، والمشروع جارى تنفيذه على 3 مراحل، عبارة عن تطوير الجزء القديم من مدخل (1) حتى محطة القطار بطول 800م، والمرحلتين الثانية والثالثة حتى مدخل الإسماعيلية (2)، ربطا على الكوبري والمحور الشرقي.

ويتضمن تنفيذ المشروع 6 حارات في الاتجاهين، مقسمة إلى 3 مرورية بكل اتجاه، وتشتمل على التخطيط المروري واللافتات الإرشادية والتحذيرية، فضلا عن الإنارة العامة، ورصيف مشاه وجزيرة وسطى، حتى لا يشعر المواطن بأي سلبيات أو ضيق بسبب المساحة المقتطعة لإنشاء القطار السريع، وجميع قيادات الجهاز، يبذلون مجهود كبير للضغط على الشركة المنفذة، للإنتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن مع الإلتزام بالجودة.

الانتهاء من طرح 11 باكيه بمنافذ الخير للشباب

7- تم فتح باب التقدم لحجز 11 باكية بأسواق «منافذ الخير» بمدينة الشروق، وجاري فتح منافذ أخرى بالمدينة.

وكانت أبرز الاشتراطات في المتقدمين لحجز الباكيات، كالتالي:

- ألا يكون المتقدم بالطلب من العاملين بالقطاعين الحكومي أو الخاص، أو يمتلك أو يستأجر محلا تجاريا بالمدينة، وألا يكون قد حصل على باكية بالمنافذ أو موقع بمشروع «شارع شباب الشروق»، هو أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى، وأن يكون من سكان المدينة، ويقدم طلب واحد للأسرة «الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصَّر».

8- المشروع يحارب الغلاء، ويقدم خدمة متميزة للسكان، كما يوفر فرص عمل للشباب، في نفس الوقت، ونجاح المشروع حفز القائمين عليه بالتوسع فى فتح منافذ أخرى قريبا إن شاء.

« مُنتزه الشروق» على مساحة 60 ألف متر مربع شمال المدينة

9- البدء في تنفيذ متنفس ترفيهي مفتوح لقاطني المدينة «مُنتزه الشروق» على مساحة 60 ألف متر، ليحتل المرتبة الأولى بمدينة الشروق، من حيث المساحة، في إطار خطة جهاز مدينة الشروق للتوسع في توفير مواقع ترفيهية بمختلف أنحاء المدينة.

10- يتضمن المنتزة ملاعب رياضية عبارة عن (ملعب كرة قدم خماسي وملعبي كرة سلة وطائرة)، وكذا منطقة ألعاب أطفال وممشى بعرض 5 أمتار، ومسار دراجات ومقاعد انتظار لزوار الحديقة، في ضوء الاستغلال الأمثل لأراضي المدينة؛ إذ ينفذ المشروع بأراضي حرم خطوط البترول.

11- الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام، شاملة شبكة المرافق والطرق بمنطقة الإسكان الاجتماعي «محور الأراضي» بالمدينة.

12- شملت الأعمال استكمال القطاع التصميمى للمنطقة بعمل الجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية لقطع الأراضي، وتنسيق موقع المناطق الخضراء، بجانب استكمال شبكة المياه وتطهير شبكة الصرف، وتركيب أغطية المطابق وضبط مناسيبها، وتنفيذ بلاعات المطر وحنفيات الحريق.

شبكة إنارة عامة:

13 - تم تنفيذ شبكة إنارة عامة تغطي المنطقة بإجمالي 160 عامودا، وشبكة تليفونات بنظام FTTH كأحدث نظام يقدم خدمة الإنترنت فائق السرعة.

14- تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت الرابطة للمنطقة بمسطح حوالي 75 ألف متر، واستمرار العمل بالمشروعات المختلفة التي تحقق سبل الراحة لسكان مدينة الشروق.