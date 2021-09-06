وزيرة الصحة: نتوقع تطعيم 3.2 مليون شخص بقطاع التعليم نهاية سبتمبر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن أعداد المواطنين الذي تم تطعيمهم في مصر ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، 10 ملايين مواطن، ممن حصلوا على اللقاح، شاملين الأعداد التي حصلت على جرعتين، إذ يقدر عدد من حصل على جرعتين من لقاحات كورونا حوالي 3 ملايين مواطن فقط، وذلك خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون».

الهدف المستهدف هو تلقيح 3.2 مليون من العاملين في التعليم العالي

وتوقعت «زايد»، أن يتم بنهاية سبتمبر الجاري، الانتهاء من تطعيم 3.2 مليون من العاملين في قطاع التربية والتعليم وطلبة الجامعات والمعاهد وموظفي وهيئة تدريس التعليم العالي، مؤكدة أن هذا التطعيم سيكون إجباريًا، ويشمل الجميع مابين طلبة وأعضاء هيئة تدريس وموظفين، وكل الوظائف المساعدة في التعليم العالي، وأن الهدف المستهدف هو تلقيح 3.2 مليون من العاملين في التعليم العالي خلال النصف الثاني من سبتمبر بالجرعة الأولى على الأقل.

نستهدف تطعيم 2 مليون شخص من موظفي التربية والتعليم

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه بالنسبة للتعليم قبل الجامعي يبلغ من فيه من المستهدفين نحو 2 مليون كون الطلاب الأقل من 18 سنة لايحصلون على اللقاح، لكن العاملين في التربية والتعليم يبلغ عددهم 2 مليون، ومن قام بالتسجيل منهم للحصول على اللقاح يبلغ 800 ألف، وبنهاية الأسبوع الجاري من المتوقع أن يكون قد تم تلقيح 630 ألفا ممن قاموا بالتسجيل.