الصحة: توفير 300 ألف جرعة من «سينوفاك» يوميا بداية من 8 سبتمبر

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ شهر سبتمبر يشهد انفراجة كبيرة فيما يخص اللقاحات المضادة لفيروس كورونا «كوفيد -19»، بالنسبة للكميات والأنواع المختلفة التي تتسلمها مصر، وهناك تدفق كبير في الإنتاج المحلي، وبداية من 8 سبتمبر الجاري سيتوفر بشكل يومي 300 ألف جرعة من لقاح «سينوفاك».

مجاهد: قادرون على إنتاج 600 ألف جرعة يوميا

وأضاف «مجاهد»، خلال تصريحات تلفزيونية، أنّ مصر تمتلك طاقة إنتاجية لزيادة عدد الجرعات الخاصة بلقاح «سينوفاك»، لـ 600 ألف جرعة، إذا تم العمل من خلال ورديتين، لكن حاليا هناك وردية واحدة للعمل، واللجوء لذلك حال زيادة الإقبال في التطعيم.

استقبال مليون جرعة من سينوفارم

وأكد أن كل المواطنين الذين قاموا بالتسجيل من قبل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاحات تلقوا رسالة بمواعيد التطعيم، لافتا أن مصر استقبلت في يومي الخميس والجمعة الماضيين مليون جرعة من «سينوفارم» قادمة من الصين.

ملايين الجرعات من اللقاحات المتنوعة نستقبلها في سبتمبر الجاري

ولفت أنه خلال أيام أخرى تستقبل مصر مليون جرعة من «سينوفاك»، كما نستقبل 3 ملايين جرعة خلال شهر سبتمبر للقاح «استرازينكا» كما استقبلنا أمس نصف مليون جرعة من «جونسون آند جونسون» خاصة للمسافرين، وسيتوفر لقاح «موديرنا» خلال سبتمبر، إضافة أنه سيتم توفير 3.2 مليون جرعة من لقاح «فايزر» يوم 16 سبتمبر الجاري.

انفراجة كبيرة في اللقاحات هذا الشهر

وأكد متحدث الصحة أنه عندما نفذت جرعات جونسون الأولى، لم تتوقف الوزارة عن تطعيم المسافرين، ووصلت الشحنة الثانية أمس وجرى توزيع جزء منها على المراكز، والجزء الثاني سيتم توزيعه الثلاثاء المقبل على كل المراكز، وهناك تدفقات عديدة من اللقاحات، «لم نتوقف منذ بدء التطعيم، ويمكن هناك بعض الأوقات شهدت ضعف في التوريد، لكن عاد مرة أخرى وبقوة وهناك انفراجة كبيرة هذا الشهر».