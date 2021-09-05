«القوى العاملة» تعلن وظائف شاغرة للمؤهلات العليا.. اعرف الشروط

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية اليوم عبر موقعها الإلكتروني، حاجة وزارة القوى العاملة إلى 34 من الوظائف القيادية بالمستوى الوظيفي «الممتاز - العالي - مدير عام»، إذ يستمر التقديم حتى 4 أكتوبر المقبل.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف المطلوبة وفقًا لما ورد عبر بوابة الوظائف على النحو التالي:

الشروط والمستندات المطلوبة لوظائف القوى العاملة

- يشترط الحصول على مؤهل عالٍ مناسب.

وتمثلت الأوراق المطلوبة في الآتي:

- نموذج طلب شغل الوظيفة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- مقترحات تطوير الوحدة المتقدم لشغل وظيفتها وفقًا للنموذج الصادر في شأنه قرار وزير التخطيط والمتابعة للإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017.

- صور الشهادات الدراسية بعد الجامعية الحاصل عليها إن وجدت.

- صور من الدورات والشهادات الحاصل عليها في اللغات الأجنبية والحاسب الآلي إن وجدت.

على أن يكون ما سبق من أصل + 6 صور.

- 7 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم مقاس 4 × 6.

بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة:

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل الحالية، تتضمن التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية، وتاريخ ومحل الميلاد والحالة الاجتماعية، وتاريخ التعيين والدرجة الحالية وتاريخ الحصول عليها، والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم وتواريخها، وتقارير الكفاية عن السنتان الأخيرتان والموقف من الجزاء ات والإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، ومحل الإقامة الحالي والسابق ببطاقة الرقم القومي، وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها، مع تدعيم البيانات والشهادة بالمستندات المؤيدة لذلك.

بالنسبة لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة:

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص والقدرة على التجديد والابتكار مدعمًا بسيرة ذاتية وبالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت.

كيفية التقديم للوظائف

وأشار الإعلان إلى أنّ الطلبات والمستندات تسلّم مستوفاة باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بديوان عام وزارة القوى العاملة، الكائن في: 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا ولن تقبل الطلبات التي ترد قبل النشر أو بالبريد أو بعد الميعاد المحدد.

ويمكنك الاطلاع على شروط شغل كل وظيفة على حدة من هنــــــــــــا.